台北燈節主視覺亮相「亮晶晶」電子花車風

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2019台北燈節即將於2月16至24日登場，台北市政府公布了今年活動主題「台北台北亮晶晶 點亮夢想點亮心」及主視覺「心花怒放亮晶晶」，首波宣傳影片也同時亮相。

今年台北燈節是連續第3年在西區舊城舉行，盼能帶動地方經濟與觀光發展。「台北台北亮晶晶」融合節慶文化、藝術科技、街區旅遊與國際觀光元素，除了展現西區傳統歷史與風華，更融合不同世代與國際化的概念。

燈節範圍更勝以往，從西門紅樓前廣場，沿中華路一段，到忠孝西路，一路擴展到北門及台北車站旁的行旅廣場。此外，今年台北燈節主視覺邀請到曾為張惠妹、伍佰、陳昇等天王天后級音樂人，創造出許多張經典唱片封面設計的「教父級」設計師─李明道（Akibo）操刀設計，其同時也擔任燈節活動策展人。

李明道表示，過去燈節主視覺多以生肖為發想，今年打破傳統，以西區三大古廟為發想，加入繁華的廟宇雕飾與早期花燈製作風格，打造熱鬧歡騰的地方電子花車特色。另外也加入西門町的塗鴉文化及傳統燈籠結構，構成了今年閃閃亮亮、熱鬧非凡的主視覺，打造華麗節慶風格，「鬧元宵」的熱鬧感。

剛剛退休的中華職棒傳奇球星張泰山，也受邀拍攝台北燈節宣傳影片。他指出，過去還在當球員的時候，過完年就要投入新球季的春訓，過去這兩年不管是到日本或澳洲打球，都沒有時間帶孩子好好逛逛燈節，如今終於有機會帶家人好好賞燈。