NBA球星遭控反政府 土耳其發逮捕令

(台灣英文新聞 李宛諭/綜合外電報導)土耳其政府打算以反政府為由，逮捕目前效力於美國職籃NBS紐約尼克隊的中鋒坎特（Enes Kanter）。

親土耳其政府的媒體「晨報」（Sabah）昨（16）日報導，伊斯坦堡官員請求國際刑警組織（Interpol）發布「紅色通緝令」（Red notice），拘留26歲的坎特，並將他引渡回土耳其。

土耳其在2016年發生政變，政變發起者葛蘭（Fethullah Gulen）是穆斯林精神領袖，也是保守政治人物。他曾是現任總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）的盟友，在政變後被流放至美國賓州。

土耳其政府將葛蘭運動（Gulen movement）視為恐怖組織。政變失敗後，土耳其警方定期追捕葛蘭追隨者，不僅羈押、審問數萬人，還開除多位公務員和軍人。這次，美國職籃球星也被列入名單，他被指控資助葛蘭運動。

對此，坎特在推特上稱自己為一名「守法的居民」，並說：「土耳其政府無法提出任何證據，來證明我做錯事。」

坎特回應土耳其政府作為。 圖片來源：坎特推特

此前，坎特曾在訪問中說：「我愛我的國家，我愛我的國民。問題不在於我的國家或是土耳其人民，而在於現在的政治體制。」