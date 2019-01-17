1月15日監察院以7比4的投票比率，通過了彈劾管中閔的案子。這個結果，使得社會大驚，因為延盪了1年多的台大校長任命案，在2018年12月24日才由時任教育部長另外一位台大教授葉俊榮，在罵了管中閔40分鐘後「勉強同意」管中閔擔任台大校長，並且開完記者會之後立即發公文。12月25日葉俊榮與當時的行政院長賴清德見面後，請辭獲准。也就是說因為台大校長管中閔案，教育部長先有潘文忠請辭、再有吳茂昆院士請辭、接著葉俊榮請辭。

這個案子真的成為台灣社會奇蹟，耗損了3位教育部長，最後請辭的潘文忠被新任的行政院長蘇貞昌再任命回鍋為教育部長，此時，監察院竟然丟出了這個「管中閔彈劾通過」的震撼彈，豈不是天下大亂。連前總統馬英九也發言，這叫做狗尾續貂。馬英九忘掉在監察院裡面，大多數的監察委員還是他提名任命的呢！蔡英文總統透露說，12月24日有明確反對聘任管中閔為台大校長。賴清德院長要葉俊榮部長先向總統報告，葉俊榮沒有報告。蔡英文總統也後悔當天没有打電話阻止葉俊榮。

監察院彈劾通過的理由是這位「管爺」之稱的台大校長，在馬政府時代擔任政務委員時，以匿名的方式，在新聞媒體撰寫社論，領得400萬元的稿費等等。其實在我看來，這並不是真正的大事，真正的大事是造成遴選爭議的「球員兼裁判」的未利益迴避的問題，以及還沒有獲台大批准就先上任台灣大哥大獨立董事，使得台大校長遴選發生「副董選獨董」的問題。很可惜，監察院對這幾點並還沒有做出最後的結論。然而，這一年來，由於台大遴選委員會也知道，如果再次重啟遴選，管中閔一定不會再度被選上。因此，由特定人士把持的台大校長遴選委員會，就擺爛拒絕重新遴選。如今，管中閔被彈劾，台大師生真的臉不知道要放到哪裡去。

談到臉，我這個在台大過了四十年歲月的老教授也實在是不知道怎麼辦。因為對於不要臉的人來講，一痞天下無難事。像管爺，如今被彈劾通過，如果他要臉的話就自己宣佈辭職。但是如果他繼續以前的態度不要臉下去，那麼依照公務員懲戒委員會的相關人員的說法，彈劾案在懲戒委員會要一年半之內才需做出結論，結論有可能有9種。最重當然是解聘，但是最輕是完全沒有事。而且依照公務員懲戒委員會的邏輯，彈劾等於是司法案件的起訴。公務員懲戒委員會的結論才等於是法院的審判。那麼，在未判之前這些被彈劾者，可以依舊行使職權。因此，依照這個解釋管爺繼續當台大校長一年半是沒有問題的，這就是目前的法律漏洞。

對於管中閔案，我在一年多前新任監察委員上任時，就寫過監委上任後的第一件事，查台大管中閔案。可惜過了1年，監察院才做出這個彈劾的決定，實在是有些怠慢。而對於像這樣的案子，應該要如何補救，我也寫過多篇文章，如2018年1月16日〈時評〉: 「教育部應退回台大校長人事案」，2018年5月4日〈時評〉: 「由管案及綠能談政府執行力」， 呼籲立法院立即修改大學法，將國立大學校長教育部「聘任」，而私立大學的校長任命案卻要由教育部「核可」，修正為：國立大學及私立大學之校長聘任應交由教育部核可。這樣才可能使得以後國立大學的校長遴選，不會發生像台大管中閔案這樣的荒謬的事情。