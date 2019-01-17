台灣爭取加入CPTPP　盼與日本食品問題脫鉤

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本主導的CPTPP去(2018)年底生效，19日將舉行首次部長級委員會。外交部今(17)日表示，台灣爭取加入CPTPP，希望日本食品進口問題與台灣加入CPTPP「脫鉤處理」。

跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP），19日將在日本東京舉行首次部長級委員會。中央社報導，外交部國際合作及經濟事務司司長葉非比，今在外交部例行新聞說明會表示，從目前訊息看來，19日的會議除了討論CPTPP未來運作方式，應該也會討論新會員的入會程序。

媒體詢問，是否將討論台灣加入等議題。葉非比說，目前還無法確定。

有關台灣向包括日本在內的CPTPP會員國溝通、尋求支持的工作，葉非比表示，日本的立場本來就是歡迎達到CPTPP高標準的國家加入。外交部積極與CPTPP的11個會員國相關決策人士接觸，繼續表達台灣爭取加入第二輪諮商談判的立場；跟日本的溝通，到目前也很順暢。

此外，去年底反日本核災區食品公投過關，日本外相河野太郎回應媒體時曾表示，雖然台灣希望加入CPTPP，但變成這樣的情況無法加入。

對此，葉非比表示，福島食品事件的確對台灣推動加入CPTPP來說，是一個困難的因素；不過，外交部持續跟日本政府溝通，期盼這件事情與台灣加入CPTPP「是脫鉤處理的」。

外交部高層官員日前表示，河野太郎發言後，日方曾派員來台並表示，日方歡迎台灣加入CPTPP的立場沒有改變。

CPTPP的前身為跨太平洋夥伴協定（TPP），歷經多年談判及美國退出的挫折，去年3月，由墨西哥、日本、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、馬來西亞、汶萊、智利及秘魯等11個國家完成簽署。

2011年3月11日，日本發生大地震，導致福島核電廠輻射外洩事故，台灣同年3月25日起禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口。