日本政府敲定天皇禪位登基詳細時程

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本天皇明仁，即將在今（2019）年4月30日禪位，新天皇則會在隔天登基。對此，日本政府在今（17）日稍早，確認了皇位繼承儀式流程。以下時間均是日本時間。

日本《NHK》報導，日本政府目前預計，於4月30日下午5點至5點30分，在皇居「松之間」（松の間），舉行日本行憲以來第一次退位儀式。

5月1日上午10點30分，新天皇將舉行繼承歷任天皇象徵寶物的「劍璽等承繼儀式」（剣璽等承継の儀），並在11點10分，首次作為天皇，與首相、大臣、最高法院院長、國會衆院參院議長等日本國民代表見面。地點都在「松之間」。

其中，根據報導，在舉行「劍璽等承繼儀式」時，將依照傳統，只允許男性皇家成員陪同參與，但與日本國民代表見面時，將不限制參加者性別。

《NHK》報導，今年10月22日，新天皇將舉辦「即位禮正殿儀式」（即位礼正殿の儀），向國内外告知新天皇已登基。

當天上午將舉行遊行，而隔天晚間首相伉儷將在東京千代田區新大谷飯店（ホテルニューオータニ），宴請各國貴賓，總共約會有900人參與。

在年號方面，日本《NHK》4日報導，安倍在日本三重縣伊勢市舉行記者會，説明雖然日本一直以來，都在更改年號當天，才公佈新年號，但為減輕日本民衆生活負擔，而決定在4月1日提前通過内閣會議（相當於我國行政院院會）公佈。

根據報導，安倍強調，希望能夠盡全力做好準備，讓日本民衆一同紀念慶祝這場歷史性的天皇禪讓。

日本進步派大報《朝日新聞》去（2018）年12月曾報導，日本部分重視傳統的政治團體，要求新年號要遵循往例，由新天皇公佈，而執政黨自民黨與這些團體，多維持良好關係，因此日本政府内部，曾陷入到底要何時公佈新年號的兩難局面。

而日本保守派大報《產經新聞》則在3日發佈時評，認為年號是天皇在位重要象徵，且日本有史以來，並沒有天皇上任前，就公佈新年號的前例，因此建議日本政府，或許可以彈性調整傳統和民衆生活的平衡，在4月1日「搶先透露」新年號，再於5月1日請新天皇立刻署名生效。