善心如樹！慈善音樂會笑中帶淚　募10萬救助孤苦兒

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）宛儒畫廊聯合英國文化協會，於寒冬中舉辦慈善音樂晚會，邀請小提琴家、鋼琴家、聲樂家帶來精彩演出，透過藝術美學集結善心力量回饋社會，晚會共募得10萬台幣善款，全數捐贈台灣國際兒童村。

自小在美國求學長大的宛儒畫廊執行長謝宛儒，在父母的栽培以及自己的努力成為醫生，然而，秉持對台灣的熱愛，以及對父母盡孝的善心，她多年前放下在美的高薪工作，選擇回台發展，在她心中對藝術充滿熱情及渴望也在此時達到高峰，2016年時於台北市南京東上成立宛儒畫廊，擔任起執行長以及藝術家，但她還不只有這點能耐。

謝宛儒一直都希望透過自身的力量回饋社會，這次，她結合個人熱愛的藝術以及音樂，攜手英國文化協會(British Council)舉辦慈善音樂晚會，邀請來自藝文界、外交使節、政商人士齊聚交流，出售入場票為此場慈善音樂會的捐助形式，在英國文化協會以及台北市英僑商務協會的媒合下，善款將全數捐助台灣國際兒童村（SOS Children’s Village of Taiwan）幫助孤苦無依的孩童。



小提琴家Sebastian See-Schierenberg，以及Jackson Chen合奏（圖/宛儒畫廊）



執行長謝宛儒同時也為聲樂家，演唱經典名曲（圖/宛儒畫廊）

慈善音樂晚會為畫廊以及英國文化協會（British Council）台灣區處長Susana Galván（蘇小真）共策，表演節目由蘇小真先生，小提琴家兼指揮家Sebastian See-Schierenberg演奏多首曲目，並聯合年僅12歲的小提琴家Jackson Chen同台飆琴藝，現場歡呼聲及掌聲連連。壓軸的來了，女主人宛儒更是大秀鑽研多年的聲樂，大方演唱經典曲目，讓現場觀眾聽得如癡如醉。

經過主辦單位統計後，最後共募得台幣62,000元，而此時栽培謝宛儒多年的謝爸爸跳出來，讓現場氣氛達到高潮，為了響應愛心活動，他決定加碼捐助台幣38,000元，讓總金額達到台幣10萬元整。謝爸爸感性的表示，在新的一年做慈善開啟新的開始，多為他人著想，不要猶豫地幫助他人，才是最重要的，善心就像開花的樹，這只是開始，希望大家一起讓花開遍地。



謝爸爸大方響應愛心活動（圖/宛儒畫廊）



慈善音樂會嘉賓（圖/宛儒畫廊）



慈善音樂會嘉賓（圖/宛儒畫廊）



台北市英僑商務協會理事沙依蓮（Elaine Salt）、台灣國際兒童村社工組長白般若（右）代表該村感謝宛儒畫廊（圖/宛儒畫廊）