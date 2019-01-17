鈣質攝取不足 台灣學童身高已輸給日本十年

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）家長當心，台灣學童身高已輸給日本十年！柚子小兒科診所院長陳木榮醫師表示，造成差異的原因可能是日本飲食教育相當重視鮮乳，因鈣質是身高發育不可或缺的重要營養素之一，而鮮乳是容易獲得鈣質的飲品，呼籲大家應該要讓學童每天持續兩份鮮乳補充鈣質！

陳木榮醫師解釋，因鮮乳的鈣質人體較容易吸收，因此常做為補充鈣質的重要飲品，而日本政府為確保學童都會喝到鮮乳，更訂下「學校給食法」，三種供餐配套中，學校可選擇是否提供主食如米飯和麵包，但一定要有鮮乳！顯示鮮乳在日本政府心中的地位跟米飯一樣重要！由此可見，日本從小就開始教育鮮乳的重要性，也讓鮮乳深入日本學童生活中！

陳木榮進一步強調，自從學校給食法規定日本學童必須喝鮮乳後，日本人的身高幾十年來不斷攀升，更有研究指出每天喝兩份鮮乳（480ml）的男孩身高比只喝一份鮮乳的男孩還要高！

此外， 千禧之愛健康基金會副執行長邱詩涵營養師表示，調查發現台灣學童每日高鈣食物的攝取量非常少，換算下來每日竟只攝取429毫克鈣質，僅達國民健康署建議量800-1000毫克的一半。邱詩涵營養師解釋，家長以下幾項常見的生活行為可能是造成此問題的原因：

親力親為：認為自己煮較能掌握食材、孩子營養攝取更均衡，但實際上發現超過半數父母沒有備足兩杯鮮乳，98%的孩子不僅鮮乳喝不足，平均每日鈣質攝取也只達建議量約一半！ 雙薪外食：早上匆忙出門，下班又錯過準備孩子晚餐時間，過半數外食考量都是以「方便為主」，營養均衡的重視度較其他類型父母低，導致孩子喝足鮮乳的比例掛蛋，鈣質更不會足夠！ 尊重放任：孩子不吃就不會勉強，相當高比例的父母會直接準備孩子指定或願意吃的飲食。同時相較於全體家長，此類型父母較少為了提升小孩胃口、增加食慾而做努力。孩子鮮乳攝取不僅不足，平均每日鈣質攝取量僅達標準3至４成！

邱詩涵營養師強調，上述有這些生活行為的家長們，應要特別留意孩子鮮乳攝取、鈣質攝取情況，才能幫助小孩健康成長。