藍芽耳機價差近4千？！蘋果AirPods 、小米AirDots哪個好？

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合外電報導）Apple的藍芽耳機AirPods推出至今已2年，從人人嫌醜的窘境逆勢上揚，到現在隨處可見人手一個，還被冠上毫不設「線」的美譽，大家更是引頸期盼第二代的到來，但其高價位也讓不少人望之卻步，遲遲不敢下手。

不過，號稱「中國Apple」的小米也推出了一款藍芽耳機AirDots，其價格2000內有找，成為不少人心動首選。因此，商業新聞媒體《Business Insider》評比了AirPods和AirDots，讓還在考慮的你，不再猶豫！

1. 重量

AirPods的重量為46公克，AirDots則是39克。在重量上兩者並沒有太大的差距。

2. 耳機外觀

AirPods外觀基本上看起來就是沒有耳機線的Apple EarPods，且外觀符合耳窩的形狀。

AirDots看起來比較像是助聽器，其設計是耳道式耳機，因此其體積對耳朵來說就顯得有些龐大，重量也較重。

3. 藍芽連線狀況

當你把耳機放入耳中，AirPods和AirDots都會自動連接到手機的藍芽裝置。除此之外，若你是使用iPhone，AirPods相較於AirDots可以更快的與你的藍芽裝置連結。

不過，AirPods和AirDots都可能在連結藍芽上出問題。作者指出，他曾經在使用AirPods時音樂播放出問題，AirDots則是一邊有連到一邊沒有。

4. 戴起來舒適嗎?

AirPods戴起來舒適，且配戴不需要花太多時間。AirDots則因為是耳道式耳機，需要花更多時間「喬」到一個好位置，因為它的矽膠耳塞很可能會讓你有種在飛機上或水中因壓力造成的不適感。

5. 降噪功能

AirPods沒有降噪功能，但音樂仍然聽得很清楚。AirDots為耳道式耳機，因此有非常好的降噪功能。

6. 通話中的噪音屏蔽功能

通話中的AirPods可以很好地屏蔽背景噪音，並放大人聲，AirDots沒有此功能。

7. 耳機觸控功能

若你想要結束通話，你必須輕觸2下AirPods，而AirDots則是點1下即可。當然，你也可以輕觸1下AirDots的任何一側來播放、暫停歌曲，2下開啟語音助手。

不過，這很有可能讓你在調整AirDots的時候，誤觸任何一項功能。反之，AirPods就提供客制化選項，你可以按喜好自行設定耳機觸控功能。

8. 藍芽連接最大範圍

Airpods的連接範圍為36公尺，AirDots則是30公尺。

9. 續航力

AirPods可以持續使用長達5小時，而AirDots則是4小時。

從上評比看來，AirPods的功能AirDots幾乎都有，若有預算上的壓力AirDots可以考慮，雖然使用上不如AirPods順暢，若你是iPhone使用者，且不在意高價位的話，AirPods當然是首選。