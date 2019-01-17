環境衝擊 六成野生咖啡豆恐面臨滅絕

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）香醇的咖啡是許多人每日不可或缺的飲品，但科學家警告，隨著產地減少，全球六成野生咖啡豆品種恐面臨滅絕危機，包括最受歡迎的阿拉比卡種（Arabica）。

《衛報》報導，雪梨皇家植物園（Royal Botanic Gardens）科學家針對124種咖啡豆品種進行分析，並將報告呈給國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）。

根據報告，多數咖啡品種源於非洲與馬達加斯加森林。然而，氣候變遷、產地減少，加上病蟲害，已危害咖啡豆之存續。衣索比亞為非洲最大咖啡出口國，每年出口值達10億美元。到了2080年，衣索比亞阿拉比卡種農地恐劇減85%。

野生咖啡豆若滅絕，將衝擊大規模商業化生產之咖啡豆，因野生品種乃是培育混種咖啡之關鍵，尤其是培育更能抵抗氣候變遷與病蟲害之種類。

科學家示警，非洲等特定熱帶國家須立刻採取措施，為野生咖啡豆保留一線生機。作法包括人工造林、進行咖啡品種研究，找出特定病蟲害因應辦法。加強咖啡林管理、劃定野生咖啡樹保護區、建立咖啡種原庫、強化來源標示等工作，亦刻不容緩。

這項報告16日發表於Science Advances and Global Change Biology期刊。