  1. 首頁
  2. 文化

環境衝擊 六成野生咖啡豆恐面臨滅絕

深受歡迎的阿拉比卡咖啡豆，將不再存於地球

By 黃紫緹,台灣英文新聞
2019/01/17 10:07
阿拉比卡咖啡樹（圖／Pixabay）

阿拉比卡咖啡樹（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）香醇的咖啡是許多人每日不可或缺的飲品，但科學家警告，隨著產地減少，全球六成野生咖啡豆品種恐面臨滅絕危機，包括最受歡迎的阿拉比卡種（Arabica）。

衛報》報導，雪梨皇家植物園（Royal Botanic Gardens）科學家針對124種咖啡豆品種進行分析，並將報告呈給國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）。

根據報告，多數咖啡品種源於非洲與馬達加斯加森林。然而，氣候變遷、產地減少，加上病蟲害，已危害咖啡豆之存續。衣索比亞為非洲最大咖啡出口國，每年出口值達10億美元。到了2080年，衣索比亞阿拉比卡種農地恐劇減85%。

野生咖啡豆若滅絕，將衝擊大規模商業化生產之咖啡豆，因野生品種乃是培育混種咖啡之關鍵，尤其是培育更能抵抗氣候變遷與病蟲害之種類。

科學家示警，非洲等特定熱帶國家須立刻採取措施，為野生咖啡豆保留一線生機。作法包括人工造林、進行咖啡品種研究，找出特定病蟲害因應辦法。加強咖啡林管理、劃定野生咖啡樹保護區、建立咖啡種原庫、強化來源標示等工作，亦刻不容緩。

這項報告16日發表於Science Advances and Global Change Biology期刊。
咖啡
阿拉比卡
滅絕
品種
野生
衣索比亞

相關新聞

「陸域保育類野生動物名錄」　新增17種台灣物種、1科10種國外物種
「陸域保育類野生動物名錄」　新增17種台灣物種、1科10種國外物種
2019/01/09 11:57
屏東廢棄米倉躍文青咖啡館　「大和頓物所」體現南部生活步調
屏東廢棄米倉躍文青咖啡館　「大和頓物所」體現南部生活步調
2018/12/26 11:16
美國法官判盜獵者　服刑期間定期觀賞《小鹿斑比》
美國法官判盜獵者　服刑期間定期觀賞《小鹿斑比》
2018/12/19 12:20
咖啡音樂會湧萬人　陳其邁：自己也嚇一跳
咖啡音樂會湧萬人　陳其邁：自己也嚇一跳
2018/12/08 17:12
動物界的明星　「搞笑野生動物」得獎名單公布！
動物界的明星　「搞笑野生動物」得獎名單公布！
2018/11/23 15:29