「2019世貿年貨大展」國際攤位首設印尼館　20家廠商搶頭香

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）2019「世貿年貨大展暨禮品贈品展」掩不住異國風情，除了台灣各地特色商品外，尼泊爾、不丹及首度成立的印尼館更吸引近20家廠商進駐，要讓民眾不用出國就能買到各國商品。

駐台北印尼經濟貿易代表處貿易部主任密富達表示，印尼和台灣向來合作良好，尤其在貿易方面。他舉例，去(2018)年1月至10月，印尼與台灣貿易總額高達73.5億美元，和2017年同期相比增長10.7%，特別是印尼對台灣的非燃料(Non Fuel & Gas)和天然氣(Fuel & Gas)出口部分，都達到36.1億美元（增長29.0%）。

密富達並期盼擴大印尼對台灣人的貢獻。他指出，工藝品、木製藝術品、時尚配飾、採礦商品、食品飲料、木材、服裝、紙製品等，這些印尼引以為豪之產品。

密富達補充，這次會參展除了要深化印尼與台灣關係，最重要的是，希望台灣民眾可透過這次大展暸解該國，進而到印尼觀光旅遊。1月19日上午與下午有二場由印尼留學生所組成的表演團體，進行印尼傳統文化舞蹈表演，歡迎民眾前來觀賞。

2019「世貿年貨大展暨禮品贈品展」16日迎來雲林北港朝天宮媽祖鑾駕，由主祭官外貿協會董事長黃志芳與朝天宮董事長蔡咏鍀率領百餘位嘉賓與各國廠商，完成安座儀式，宣告年貨大展正式開幕。

「世貿年貨大展暨禮品贈品展」向來聚焦在「國際」和「公益」兩大特色。在「國際攤位」方面，共19國68家廠商參與，攤位數達82個。在「公益攤位」方面，今年貿協提供了25家優質公益團體免費攤位，讓民眾在採買年節商品的同時，也有機會做公益，為社福團體盡份心力。該展自1月17日至21日在世貿一館熱鬧展開。今年共有350家廠商、近560個攤位，預計和往年一樣，會吸引超過30萬人次民眾。

(照片來源：台灣英文新聞 / 林靜怡拍攝)

(照片來源：台灣英文新聞 / 林靜怡拍攝)