台南虐童案群情激憤　警方聲東擊西送走嫌犯

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台南1歲半女童15日晚上疑遭虐死，17歲未成年的薛姓生母、生母的26歲薛姓表姐及28歲何姓表姐夫、28歲李姓男友人等4人被逮。

4名涉案人昨(16)日晚及今(17)日凌晨陸續被裁定收容或收押；小媽媽由少年法庭裁定收容，3名成年共犯在今(17)日凌晨近1時裁定羈押。

綜合媒體報導，上述4人涉嫌將女童活活打死，檢方以重罪、逃亡、串供3個理由聲請羈押。由於刑事訴訟法33-1條去年修法，律師在羈押庭有閱卷權、也能替被告辯護，主張民眾法律防禦權，因此讓虐死女童案的羈押庭跨日開庭。

地院在16日晚間11時左右開羈押庭，但閱卷加上辯護的時間，直到17日凌晨近1時才結束。經過近兩個小時才裁定李女的表姊、表姐夫與李姓友人收押禁見。

不過即使3名共犯裁定羈押，但是包圍南檢的民眾卻越來越多，情緒相當激動。這些民眾，很多並非台南市人，而是從外地來的鄉民，他們都想為女童向兇嫌討公道，顯示欺凌弱小，尤其是小孩更令人難以忍受。

檢院警採取聲東擊西之計，表面上增派警力戒備，實際上在台南地院裁定收押後，暗中將3名嫌犯送到台南看守所。聚集民眾毫不知情，每當有聲援的汽機車經過，就會興奮歡呼。

台南地檢署原想安排主任檢察官出面向聚集民眾說明，警方也著手規劃相關安全保護，未料此時有數輛機車從國平路南檢側門呼嘯而過，接著又折返，警方突然出手逮人，當場壓制6名騎士。

民眾見警方動手抓人，高呼「放人」，但警方說，有待調查釐清這些騎士的身分。這時有人高喊「警察打人」，警方高層立刻下令搜證，將以公然侮辱罪送辦，嚇得當事人不敢再說話。警方表示，這些騎士若有違規，將依法開單告發。

關於女童初步相驗結果，台南地檢署主任檢查官周盟翔說，女童身上有大量的受虐造成的外傷，腦部也有外傷性出血的情形，而身上沒有刀傷，主要是以用手摳、捏的痕跡，還有疑似棍棒毆打造成的傷痕。另外傷口新舊並陳，分布在身體、四肢，外傷痕跡非常多；至於致命傷必須等進一步解剖報告才能知道，目前初步研判應為顱內出血，可用體無完膚來形容。

周盟翔自己身為兩個女兒的父親，提到女童狀況，他也不捨哽咽，並表示，會窮盡一切的偵查手段依法積極追究行為人的刑事責任，向法官表明立場，讓嫌犯得到應有的處分。​