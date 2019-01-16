簡翊洪「好好戀愛」谷公館個展　男孩與大叔的情慾繪畫

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）谷公館推出台灣藝術家​簡翊洪個展「好好戀愛 Amour」，透過男孩與大叔詮釋愛與慾，真切的表述權利以及支配等情感，使用傳統水墨技法卻不失現代感，自即日展自3月10日止。

簡翊洪的第二個個展「好好戀愛 Amour」，作品以水墨於紙或絹上，並 以線條勾勒人物造型而後蘊染，畫出屬於今日的人生觀察、 世間百態，從渺小甚微中，透露了對外界的關懷， 以及對內的真實的情感，作品 讓人聯想到豐子愷的「生」，尊重生命萬物的同時， 也尊重生命裡的各種狀態。

蔣勳表示，簡翊洪的人物讓他著迷！那些裸體， 彷彿從宋元的山水裡走了出來，不再隱身山林， 沒有寬袍大袖的羈絆偽裝，一派天真，趴在地上玩電腦，吹著風扇， 或讀書寫字，或看螞蟻壁虎路過，或肉身惶惶不可終日-⋯⋯然而終 於從雲深不知處走了出來，走到現實生活，或哭或笑， 有了常人的溫度。簡翊洪用赤裸裸的肉身建構了當代充滿喜悅與歡樂的烏托邦世界。



「無眠」是在失眠深夜中看著另個人已然入睡（圖/谷公館）

「好好戀愛，有天我推你去曬太陽！」是簡翊洪在去年夏日裡， 在筆記本上寫下的一句話。這次展覽， 便像是藝術家從這句話的想像畫面裡，展開的衍伸。

簡翊洪對熟齡者的迷戀， 在互動關係中，有些是真實情境的紀錄，有些是自我對愛的幻想。 作品裡，男孩與大叔這持續不變的主題，透過主體人物的反覆出現， 或許一次又一次的重新體驗，或許進而告別，甚至另尋思路。

這次展出的作品，沒有說教跟道德標籤，增加了書法，字數不多，卻是嘗試的開始，他也思考字跡與圖的關係，在省略了大部分色彩與烘托後，試著加入關鍵字，或是書寫關於繪畫的內容，另外，在書寫上也參考了前輩豐子愷的書法方式。





（圖/谷公館）