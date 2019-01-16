遭質疑「假考察、真觀光」 黨產會提說明打臉國民黨

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）行政院不當黨產處理委員會去年8月前往帛琉大飯店進行考察並了解財務情況，遭國民黨質疑是「假考察、真觀光」，黨產會今（16）日表示，帛琉大飯店乃由中投公司投資，擁有80%股權，而中投公司也被認定是國民黨的隨附組織，旗下公司需收歸國有。本次黨產會考察由中投公司人員全程陪同，並無不妥。

《自由時報》報導，由國民黨中央投資公司（下稱中投公司）投資，並握有80%股權的帛琉大飯店，因經營不善，中投公司曾於去年申請出售被駁回。由於中投公司已被行政院黨產會認定為國民黨隨附組織，其旗下財產需收歸國有。

尤其，市值約6億元的帛琉大飯店是配合國家政策而興建，為台帛2國終能建交貢獻頗多，其意義大於經濟價值，怎可因經營不善就轉手賣掉。

黨產會發言人施錦芳表示，行政院黨產會去年駁回國民黨出售要求後，中投公司曾發文質疑黨產會並未派員實地了解便駁回出售要求，實屬不當，黨產會才會派員前往考察，全程由中投公司人員參與，卻又被國民黨質疑「假考察、真觀光」。

《風傳媒》報導，民進黨立院黨團幹事長李俊俋表示，國產收歸後該如何處理及使用，本就是黨產會的職責之一，帛琉觀光在中國干預，禁止旅客出團下受到重挫，若此時將有象徵意義的帛琉大飯店賣掉，豈不本末倒置。