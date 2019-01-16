「內容不實」母湯哦！ NCC首開鍘 中天、東森各被罰20萬

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）NCC（國家通訊傳播委員會）強打假新聞，今（16）日針對中天電視去年高雄市長造勢晚會上的「邱議瑩『大家麥離開』」報導，與東森新聞在報導中「建議豬肉腸煮熟食用或丟棄」等未經查證的錯誤報導，各裁罰新台幣20萬元。

這也是廣電三法2016年修法上路以來，NCC首次開罰。

國家通訊傳播委員會（NCC）今（16）日召開記者會，針對東森新聞與中天電視數則報導，以涉及妨害公共秩序、違反電視節目廣告未區隔、以及違反兒童及少年福利與權益保障法的節目，分別作出發函改進及予以核處處分決議。

NCC表示，東森新聞台於2018年12月13日播出「網傳淘寶消費送豬肉腸 建議煮熟食用或丟棄」新聞，因報導內容呈現未正確傳達防疫資訊，恐造成豬瘟防疫漏洞，形成公共秩序危害，決議裁處新臺幣20萬元罰鍰。

中天新聞台在去年高雄市長造勢活動時，播出「陳其邁回防大旗美 “邱議瑩大家麥離開”打悲情牌」新聞，實則當時邱議瑩喊出的卻是「感謝大家謀（沒有）離開」，中天提供不正確的資訊，違反事實查證義務。

《中央社》報導，中天在當天稍晚雖有做平衡報導，但並沒有做出妥善更正，損壞媒體的公正與公信力，NCC以違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定「製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益」。決議裁處新台幣20萬元罰鍰。

另外有關中天新聞台「週末大爆卦」節目及三立新聞台新聞報導播出有關名人離婚訴訟等事，內容涉及違反兒少法，參酌各該頻道過去違規紀錄，分別決議裁處新台幣3萬元及4.3萬元。

NCC再次呼籲，NCC對於電視節目內容取材及編排均予以尊重，惟播出內容須符合法令規範，維護閱聽眾之權益，並以回歸專業、提振公信力為己念，共同建立優良的媒體環境。