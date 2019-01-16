《鎖命危機》獨居者當心　你的床底下有住人嗎？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）電影《鎖命危機》貼近現代人生活和社會議題的的驚悚作品，在韓國一上映就引發南韓社會討論。全片描述獨居女主角，發現家中有東西被動過，更有陌生人試圖闖入，事後更驚覺，原來她的套房裡，似乎就住著另一個陌生人。

《鎖命危機》全片以任何獨居男女都可能遇過、想像過的「陌生人入侵」恐懼，輔以緊湊的劇情節奏，帶給觀眾真實且史無前例的驚悚感受。在韓國上映首日就打敗蟬聯多日票房冠軍的《分秒幣爭》，一舉登上首日票房冠軍，截至目前更已經吸引超過140萬民眾，入場體驗這讓人頭皮發麻的極致恐懼。

連女主角孔曉振也表示不敢自己觀賞，她提到：「雖然是由我主演，但緊張的劇情真的令我心驚膽顫，我一個人應該不敢看。不過我很有自信地說，想要這種驚悚感受的觀眾，這部嶄新的貼近現實生活的驚悚片，絕對可以滿足你的慾望。」

【鎖命危機】由孔曉振（右）領銜主演，強勢登上南韓新片票房冠軍。（圖／采昌國際多媒體）

這部榮登南韓首週新片票房冠軍的爭議作品《鎖命危機》，即將在本周五（18日）於台灣驚悚獻映。本片劇情描述平凡獨居女子京敏（孔曉振飾演），某天下班回家，發現房門的電子密碼鎖，蓋子竟被陌生人打開！她隨即變更密碼，卻在當天晚上睡前，赫然聽到有人試圖要打開她的密碼鎖。被恐懼感包圍的她，縱使向警察報案，但警察對如此程度的案件並沒予以理會。

之後，京敏的套房再度出現被闖空門的跡象，甚至伴隨一起離奇的殺人案，讓京敏愈來愈心神不寧，決定自己開始調查事件真相。她陸續發現密碼鎖上的不明指紋，還有門口掉落的菸蒂…。讓她驚覺，原來這間套房裡面，似乎還住著另外一個人。