新住民發展基金內容公開透明 移民署：累計已補助3639件案

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）1月15日天下獨立評論刊載了一篇名為「別讓礦工不開心」文章，內容提及新住民發展基金委員名單遲未公開，案件審議公平性不足，獨厚特定申請單位，以及會議頻繁致委員負荷甚鉅等報導，移民署認為相關反映有所誤解，故特別提出說明。

移民署表示，行政院於2005年設置新住民發展基金以來，每年編列約3億元左右的預算，協助新住民適應在臺生活，並推動新住民及其子女各類培力展能計畫，截至目前為止已累計補助3,639件申請案。

基於政府資訊公開透明，移民署在第3屆委員至聘任作業完畢後，名單將公布於移民署及新住民培力發展資訊網等相關網站予各界周知，至於歷屆委員名單部分，將另行研議辦理。

此外，該文提到，基金會議頻繁致委員負荷甚鉅等，基金管理會由於申請案件性質不一，故每月平均約召開1至2次會議，惟年底因有研究案及媒體案審查等專案會議，所以該段期間會產生會議較密集的情形，然基金委員均可依自由意願參與會議，未如文中所述基金委員負擔猶如全職工作的情形。

再就文內提及基金獨厚某特定申請單位相關情事，所有多元文化推廣及相關宣導核准補助案件皆由申請單位自行研提計畫申請，經基金管理會審議後核定補助，並公告於移民署網站周知。

另相關機關近年獲補助之媒體宣導案件若需委外請廠商辦理，皆按政府採購法相關規定，依採購程序辦理委外評選事宜，相關案件均有案可稽，並無獨厚特定媒體情事。