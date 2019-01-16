大板根森林溫泉酒店 春遊趣住房&情人櫻花餐

全台唯一同時擁有「低海拔熱帶雨林」、「優質溫泉」的三峽「大板根森林溫泉酒店」，經北二高下三峽交流道約25分鐘，即可擺脫城市喧囂，進入另一個桃花源祕境。沿著溪流而上，映入眼簾的是一處難得純淨的養生祕境，我們在這此歡迎您來感受雨林、溫泉、SPA的養生新概念。

喜愛賞櫻的您、不須忍受舟車之苦，近在三峽的大板根森林溫泉酒店也有櫻花可欣賞了！預計於二月中到三月初綻放、在長時間的費心移植與細心照顧之下，大板根早春花季很熱鬧。豔麗的緋寒櫻、粉嫩清雅的染井吉野櫻和脫俗的日本櫻，台灣珍貴的真柏，也傲然的挺立於麗池廣場及太子會館旁，一起為您演奏春天的樂曲，另大板根也於酒店大廳設了一處浪漫櫻花造景，讓旅客拍照留念，且適逢2/14情人節及3/15白色情人節，情人漫步園區感受浪漫氛圍，泡暖湯讓感情更升溫。

春遊趣住房案 春天來了 讓我們泡湯 賞花趣

春天到了百花盛開。就到大板根吧！走一趟芬多精熱帶雨林、再擁一掬碳酸氫鈉美人泉、嚐一口滋補元氣的餐點，為您留下健康與美麗。大板根針對住宿客戶推出一泊二食的「春遊趣」住房專案，從2019年2月10日至6月30日止，兩人成行，平日每人只要NT$3000+10%起，內容包含：雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐（每人價值@＄680+10%，可選用太子西餐廳套餐或麗宴中式套餐）、免費入園享受雨林芬多精森呼吸、露天溫泉SPA、客房內礦泉水；每房特別加贈大板根全新產品「三峽碧螺春茶蛋卷」，香酥可口的蛋捲加上三峽特產碧螺春茶，每口都是茶香好滋味。另外每天都有的生態導覽，帶您深入了解自然生態，微暖初春爬山後泡個暖湯，最好不過了。ˇ

「情人櫻花季」賞味花季、攝掠繁花，再把櫻花敷在臉上

專案內容為：2019/2/11-3/31止，二人成行平日只要NT$2800，假日只要NT$3200。專案內容包含：情人晚餐兩人份（每人價值$880+10%），森林入園享受雨林芬多精，90分鐘情人湯屋乙間，義大利嘉拉白氣泡酒(香檳750ML)一瓶，情人櫻花季的情人套餐，由太子西餐廳主廚特別推出「炭烤紐約客牛排佐紅酒無花果」及「香煎石斑魚佐奶油青醬」，主廚將牛排用特調私房醬汁醃漬後，進烤箱慢火烘烤，保持鮮嫩有彈性的口感，保證挑起您味蕾最深層的欲望。而另一道海鮮主餐主廚用特別的烹調手法保留石斑魚的新鮮原味，皮脆肉嫩，入口即能嚐出其鮮美！另有：燻鮭魚凱薩沙拉、牛肝菌濃湯、法式麵包佐沙沙醬、海膽醬烤鲍魚、蛋糕、水果、飲料；讓您滿足口腹之慾，特製的春季情人櫻花餐只在情人節限定上市喔~

享受情人餐的美味還不夠，大板根首創結合溫泉生技，研發出溫泉精華保養品，並將櫻花萃取導入保養品內，目前園區內「泉美人」櫻花面膜為相當搶手的暢銷商品之一，讓愛美的您也能夠把櫻花“敷”在臉上。

更多的訊息請至大板根森林溫泉酒店官網查詢，或酒店訂房專線(02) 2674-9228*1 傳真: (02)2672-0534