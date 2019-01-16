喜迎金豬年中華電信推「新春家電好禮方案」

農曆新年將至，中華電信精心為消費者推出了除舊佈新的「 新春家電好禮方案」，包裝多款萬元人氣家電，包含：Coway綠 淨力直立空氣清淨機、Tokuyo 摩速椅、Philips 萬用鍋等任選一款通通0元， 只要搭配月繳799元起，即享4G行動上網吃到飽、網內前7分鐘 免費、精采Hami包任選一項享優惠價99元；另中華電信亦提供 Hami Point 6,888點(1點抵1元)的新選擇，讓客戶自由選搭喜愛商品， 歡喜過新年，活動只到108年2月28日止，心動不如馬上行動。

中華電信「新春家電好禮方案」月繳1,399元以上，就有機會以 0元將頂級限量家電iRobot Romba890 WiFi掃地機器人(市價達35,000元)帶回家，還有德國S ABA PM2.5顯示抗敏空氣清淨機、Apple Watch Series 4 GPS 44mm或40mm、Hami Point 12,888點等多元選擇，滿足不同客群需求； 中華電信此次也特別加贈行動VIP享漫遊上網方案最高折抵1, 888元優惠，再加上4G行動上網吃到飽、全國最大網內免費、「 Hami書城月讀包」前3個月免月租、「FOX+」 首年免月租等優惠，中華電信以全台NO.1的行動網路服務， 搭配超優新春家電好禮優惠，讓客戶喜迎金豬年！