喜迎金豬年中華電信推「新春家電好禮方案」

迎金豬年 中華電信推「新春家電好禮方案 」，月繳799元起 享上網吃到飽 萬元優質家電0元帶回家 (圖/中華電信提供)
農曆新年將至，中華電信精心為消費者推出了除舊佈新的「新春家電好禮方案」，包裝多款萬元人氣家電，包含：Coway綠淨力直立空氣清淨機、Tokuyo 摩速椅、Philips 萬用鍋等任選一款通通0元，只要搭配月繳799元起，即享4G行動上網吃到飽、網內前7分鐘免費、精采Hami包任選一項享優惠價99元；另中華電信亦提供Hami Point 6,888點(1點抵1元)的新選擇，讓客戶自由選搭喜愛商品，歡喜過新年，活動只到108年2月28日止，心動不如馬上行動。
中華電信「新春家電好禮方案」月繳1,399元以上，就有機會以0元將頂級限量家電iRobot Romba890 WiFi掃地機器人(市價達35,000元)帶回家，還有德國SABA PM2.5顯示抗敏空氣清淨機、Apple Watch Series 4 GPS 44mm或40mm、Hami Point 12,888點等多元選擇，滿足不同客群需求；中華電信此次也特別加贈行動VIP享漫遊上網方案最高折抵1,888元優惠，再加上4G行動上網吃到飽、全國最大網內免費、「Hami書城月讀包」前3個月免月租、「FOX+」首年免月租等優惠，中華電信以全台NO.1的行動網路服務，搭配超優新春家電好禮優惠，讓客戶喜迎金豬年！