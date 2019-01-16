日經：中國共享單車泡沫已破裂

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)《日本經濟新聞》報導，曾在中國紅透半片天，甚至前進台灣、日本、新加坡等國外的共享單車商業模式，近日開始陷入困境，多家公司苦於資金不足，顯示該泡沫已正式破裂閉幕。

根據報導，雖然共享單車方便，可以隨時騎放，不用被站點限制，適合短途移動，但最近上海許多單車，都因業者無暇修理，而處於壞掉的狀態，導致民衆使用意願降低。

報導介紹，當時出於市場規模擴大的預期，以及可以先取得押金的誘因，讓許多人趨之若鶩，公司也如雨後春筍般成立。

然而，《日本經濟新聞》提醒，共享單車為擴大市佔率，需要投入大量單車，且修理單車和運送單車至合適場所，都需要耗費成本，因此共享單車公司的財務壓力，便逐漸上升。

此外，報導指出，還有一些公司疑似是為了取得押金，才進入市場，並拒絕民衆要求退回押金的要求，使得民衆信心下降，而出現類似「擠兌」現象。

根據《日本經濟新聞》，中國知名共享單車公司ofo，也從20國市場退出，並疑似已解散海外部門。

《紐約時報》日前也刊登過類似報導。文章介紹，共享單車熱潮，在兩年前，快速滲透中國各大城市，但好景不長，中國最大的共享單車ofo小黃車，已陷入財務危機，無法應百萬使用者要求，退回其儲值金，且其經營人，也因欠稅被政府列入黑名單。

根據報導，ofo小黃車的用戶，從上周開始出現大規模要求退還儲值金潮，每人金額不過最多新台幣1000多元，但外界對該公司財務狀況的擔憂，其實從好幾個月前，就已經開始。

《紐約時報》報導，在中國知名網路媒體《澎湃新聞》，介紹有網友假裝是外國人，用英文致信ofo小黃車，便立刻得到退還儲值金後，民衆就更加憤怒，不滿該公司明顯禮遇外國人的行為。

根據《紐約時報》報導，ofo小黃車回應，該公司規模甚大，本來申請退儲值金就會出現時間先後，但此説明似乎造成反效果，讓民衆對公司的營運情況，感到更加擔憂。

報導透露，在一封給員工的内部信件中，ofo小黃車創辦人表示，他已經多次思考，是否要減少營運資本，甚至宣告破產，來償還積欠客戶及供應商的款項。

報導介紹，本周有數百位民衆，在ofo小黃車北京總部前排隊，希望能得到退還儲值金，但他們原本儲值的金額就不多，只是希望能發洩自己不滿的情緒。

《紐約時報》回顧，共享單車概念出現後，吸引相當多人競相模仿，也得到其他大公司資助，但之後整個產業陷入惡性競爭，例如派人破壞對手的腳踏車，或是故意把車載到荒涼的地方，防止民衆使用。

另外，報導分析，雖然只要用戶儲值，公司就可以得到現金流，但無固定歸還處單車的維護，卻相當耗費成本。

中國共享單車業者粗暴對待自己的單車，品質如何可想而知（中央社）