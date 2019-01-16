朝天宮媽祖駕臨 台灣在地產品齊聚「2019世貿年貨大展」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）2019「世貿年貨大展暨禮品贈品展」今(16)日迎來雲林北港朝天宮媽祖鑾駕，由主祭官外貿協會董事長黃志芳與朝天宮董事長蔡咏鍀率領百餘位嘉賓與廠商，完成安座儀式，宣告年貨大展正式開幕。

中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水表示，今年共有19個國家來台參展，包括台灣的非洲邦交國史瓦帝尼(Eswatini)，首度前來設國家館的印尼，以及尼泊爾、不丹等國，希望提供多元異國產品供台灣民眾購買。

葉明水提到，去(2018)年的年貨大展現場成交價逾台幣千萬元，今年希望再創佳績，由新增列的「農會展示區」展出30個農會農特產品，搭配現場配送服務，相信在媽祖庇佑之下，必能保祐民眾平安、廠商生意興隆。

照片左起：中華民國對外貿易發展協會秘書長葉明水與朝天宮董事長蔡咏鍀接受媒體聯訪。

五度北上出席年貨展的「北港朝天宮」，每年都率領大隊人馬遠從雲林北上，讓民眾採買年貨時，也可以點光明燈、擲筊、鑽轎底，祈求來年平安順遂。

主辦單位補充，「世貿年貨大展暨禮品贈品展」是全台最大的室內年貨展，該展自1月17日至21日在世貿一館熱鬧展開。今年共有350家廠商、近560個攤位，預計和往年一樣，會吸引超過30萬人次民眾。

▲主祭官外貿協會董事長黃志芳與朝天宮董事長蔡咏鍀率領百餘位嘉賓與廠商一同出席朝天宮媽祖安座儀式。

「世貿年貨大展暨禮品贈品展」向來聚焦在「國際」和「公益」兩大特色。在「國際攤位」方面，共19國68家廠商參與，攤位數達82個。在「公益攤位」方面，今年貿協提供了25家優質公益團體免費攤位，讓民眾在採買年節商品的同時，也有機會做公益，為社福團體盡份心力。

另外，年貨展豬事如意好禮大放送，只要於展期消費滿2,888元，即可獲得限量滿額贈禮盒，數量有限，送完為止。「珠豬引金福抽獎活動」則推出當日累積消費滿888元，即可依消費憑證兌換抽獎券乙張及兌換限量春聯活動，每天高達20個中獎機會，天天抽出2隻價值約2萬4千元的「純金小金豬」和多項好禮。

▲主祭官外貿協會董事長黃志芳與朝天宮董事長蔡咏鍀率領百餘位嘉賓準備鑽轎底。

▲主祭官外貿協會董事長黃志芳與朝天宮董事長蔡咏鍀率領百餘位嘉賓鑽轎底。