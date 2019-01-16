香港消委會：市售曲奇近9成含致癌物

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理）香港西點是近年來台灣團購和代購網站上熱門商品之一，但香港消費者委員會公布市面上58款餅乾及甜酥餅樣本檢驗，結果發現全屬「高糖」或「高脂」食物；另外近9成樣本（51款）檢出基因致癌物。

香港消費者委員會昨（15）日公布市售餅乾及甜酥餅樣本檢驗結果，58款樣本全屬「高糖」或「高脂肪」食物，其中48款屬「高糖」食物（即每100克固體食物含超過15克糖），另外56款可界定為「高脂肪」食物（即每100克固體食物含超過20克總脂肪），既高糖又高脂的高達46款。

比對46款附有營養標籤的預先包裝樣本，有29款檢測出的營養素含量，跟標籤的差距超出規定的容忍限， 當中差距最嚴重的是1款餅乾樣本的糖含量，其標籤標示每100克含7.3克糖，但測試結果則顯示高達22.6克，兩者相差210%。

另有1款餅乾樣本的標籤標示每100克含75毫克鈉，但測試結果則顯示達170毫克，相差127%。

此外，有1款乾果餅乾樣本的糖、鈉、飽和脂肪酸，以及反式脂肪酸的差距都超出規定的容許限，差距分別為27.9%（糖）、51.1%（鈉）、43.8%（飽和脂肪酸）及200%（反式脂肪酸）。

此次檢驗項目也包含8種防腐劑及抗氧化劑，結果發現13款樣本含有關添加劑，全部樣本都沒有超出法例上限，但其中7款附有營養標籤的樣本，未有在標籤中標示含有該成分。

近9成樣本（51款）被檢出基因致癌物，包括環氧丙醇和丙烯醯胺，以及有毒物質氯丙二醇（3-MCPD）。

58款樣本中，只有7款完全不含上述3款污染物。環氧丙醇及氯丙二醇含量較高的樣本，多數含起酥油或精煉植物油，而不含該2款污染物或含量較少的樣本，則以牛油作為油脂配料，消費者可於選購時留意。