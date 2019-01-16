台商搶進泰投資大門 駐泰處「台泰服務平台」祭全方位服務

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）泰國廣開投資大門，讓許多國外台商摩拳擦掌，為了提供即時及全方位的完善投資諮詢服務，駐泰代表處表示，台商可透過LINE帳號（TaiwanFDI）加入「台泰產業交流服務平臺」，獲得落地泰國及佈局經商的全方位服務。

為建立台泰產業鏈結與合作，尤其在泰國有5,000多家臺商的產業合作，駐泰國代表處與泰國臺灣商會聯合總會於去（2018）年3月在網路平台Line上設立「台泰產業交流服務平台」，整合及善用台灣新南向各部會、技術法人、公協會、企業等資源，提供與在泰的台商最佳交流的平台與管道。

上述產業交流服務平台，主要先行規劃以泰國「4.0」十大目標優先發展產業（包括下一世代汽車、智慧電子、健康旅遊、新一代食品及生物技術等5項既有產業及工業機器人、航空與物流、生物化學、數位產業及醫療中心等5項未來發展產業）之需求面為主軸，並善用在泰臺商企業網絡，先期聚焦於15項重點產業組別做為LINE資訊網絡平臺，迄今計有1,200餘家次台商及相關公協會加入。

歡迎有意願參加「台泰產業交流平臺」的台商朋友與駐泰國代表處經濟組劉小姐（LINE：TaiwanFDI；E-mail：taiwandeskfdi@gmail.com；電話：+66-2670-2507）聯絡。