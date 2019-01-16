駐泰處「留學手冊」細數留學台灣福利 泰生好心動

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為吸引更多泰國學生來台就讀，駐泰代表處特別集結推出「泰國學生留學臺灣手冊」，內容包括留學台灣簡介、留學台灣的十大理由、政府獎學金資訊，包含「教育部台灣獎學金」、「科技部台灣獎學金」、外交部資助的「財團法人國際合作發展基金會國際高等人力培訓外籍生獎學金」等，並且提供泰國學生諮詢留學台灣的LINE帳號：@TTedu。

另外，前述3項攻讀學位獎學金計畫刻正陸續公告受理報名中，每年名額合計約20-25名，提供有意赴台攻讀學、碩、博等學位學程的優秀泰國學子全額獎學金。

「教育部台灣獎學金」及「財團法人國際合作發展基金會國際高等人力培訓外籍生獎學金」受理報名期限分別至3月31日及3月15日止，「科技部台灣獎學金」則將於2月公告，3項獎助項目及額度不一，各含學雜費、生活費或機票等，生活費每個月額度自新台幣1萬2,000 元至3萬元不等。

另外「教育部華語文獎學金」自今年2月至3月受理報名，獎助泰國學生赴台灣華語文中心研習3、6、9或12個月的華語，每個月也將補助生活費新台幣2萬5,000元。

泰國政府刻正積極推動「泰國4.0」經濟發展計畫，以升級既有產業為基礎帶動發展未來產業，優先發展10大目標產業為新一代汽車、智慧電子、精緻農業、高附加價值觀光、新一代食品、自動機械及產業用機器人、數位經濟、生質燃料及生物化學、醫療照護、及航太與物流等產業

駐泰代表處將優先推薦到台灣的大學就讀「泰國4.0」十大產業相關系所的泰國學生20-25名，可以獲得前述台灣三個部會提供的全額獎學金。