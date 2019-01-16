17國亞太生態旅遊專家　將赴阿里山鄒族部落考察

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）來自亞太17個國家地區的生態旅遊專家，週六（19）將聚集於阿里山國家公園，探討生態旅遊、環境永續，以及原住民族觀光產業發展等議題，並赴阿里山鄒族部落進行為期三日的考察。臺灣生態旅遊協會表示，期盼藉由此次研討會，和區域周邊國家相關產業交流，並將臺灣生態旅遊推廣至國際。

自2016年加入亞洲生態旅遊聯盟（Asian Ecotourism Network）後，臺灣生態旅遊協會在今年成功爭取辦理「亞洲生態旅遊聯盟理事會年會」，這也是該聯盟首次在總部泰國以外的國家召開年會。

除了週六一整天的國際研討會，主辦單位也安排貴賓在21至23日赴阿里山鄒族部落考察，藉由實地走訪，體驗臺灣原住民族文化及阿里山森林風光。

根據臺灣生態旅遊協會，生態旅遊兼顧旅遊、生態及環境保育，並可增進地方居民社會經濟利益。此次研討會的主題便圍繞周邊國家地區的生態旅遊及原住民族文化發展，期盼在堆廣生態旅遊的同時，平衡原住民族永續發展。

協會也安排此次出席年會的生態旅遊專家前進阿里山山區，認識達邦、樂野、來吉等鄒族部落，並走訪阿里山森林遊樂區、步道等自然景點。透過為期三天的實地考察，讓各國來賓了解臺灣生態旅遊發展及阿里山原住民族人文特色，藉此將臺灣生態旅遊產業推廣至國際。

協會表示，臺灣生態旅遊資源具備國際級的水準，且包含多樣性的景觀資源，如地質、地景、高山、河川、濕地、動植物等。人文資源部分，除了特有的原住民族文化，還有閩南與客家文化的深耕，並融合西方與日本文化。如何吸引更多國外人士來臺從事生態旅遊，應是政府與民間團體努力的目標。