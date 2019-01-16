〈時評〉柯文哲與韓國瑜別動不動扯什麼聖人了

台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜，果然是政壇一對活寶，不但沒有「中心思想」的同質性高，講話也同樣常破綻百出。最近，這兩個空心大老倌，對團隊的問題人事，不是就事論事，而是不約而同瞎扯什麼聖人不聖人的，更是南北輝映，拚場意味十足。

話說韓國瑜籌組高雄市府團隊時，因預定人選赫然有曾涉嫌吸金而遭起訴者、有競選市議員時買票遭判當選無效者、有違法兼職遭彈劾者，被外界譏諷質疑是「更生人團隊」後，韓國瑜的說詞是：「自己是找合適人選，而非聖人」，「我們很難從芸芸眾生、茫茫人海裡找到『百分百的聖人』」，「很難找到一張白紙」。

話，真是扯得有夠遠！政壇又不是宗教的聖殿神壇，誰要求韓市長團隊的合適人選要是個聖人，甚至於是個「百分百的聖人」來着？組個地方執政團隊，不要分贓、不要物以類聚、不要鏡中找人，找個沒有財產來源不明的、沒有貪瀆或賄選前科的、沒有酒駕肇事記錄的，那麼難嗎？說什麼「很難找到一張白紙」，不但是對高雄市府裡許許多多奉公守法公務員的侮辱，更是把中國國民黨內的一干從政（或有意從政）黨員講到極度不堪。

無獨有偶的，台北市立聯合醫院在爆出二藥劑部主任向廠商提供不實資料，涉嫌收受300餘萬元的回扣弊案後，讓人匪夷所思的是，柯文哲市長不是坦承「台北市府有多達八萬員工，實在不敢保證當中沒有任何害群之馬」或「不可能期待台北市府裡的八萬員工，每個人都是循規蹈矩、奉公守法」，並以拿手的口頭禪宣示「該怎麼辦、就怎麼辦」，反倒是耐人尋味說「不可能期待每個人都是聖人」。

這是說的什麼話啊？先撇開柯市長是不是聖人，台北市府裡又有多少聖人不說，要請教柯市長的是：只有聖人才能不貪瀆、不收賄，才能抗拒回扣的誘惑、不拿回扣？反之，不貪瀆、不收賄、不拿回扣的台北市府員工，就是「聖人」？「聖人」與「收受回扣、貪贓枉法」之徒可以如此簡單地一刀切？所以，台北市府八萬員工就兩種人，要不就是「聖人」，要不就是「收受回扣、貪贓枉法」之徒？這是什麼智商157的神邏輯？

來自醫界、深黯醫藥界生態的柯文哲，如果不承認將「台北市立聯合醫院藥劑部主任涉嫌收受回扣」跟「不可能期待每個人都是聖人」相聯結是不經大腦的柯氏語病，那昔日的醫藥界同僚恐怕需要集體來個自清聲明，因為，醫藥界，人品醫德倍受社會推崇的固然所在多有，但最多的應該不是聖人，而是循規蹈矩、潔身自愛的平凡人吧？將「台北市立聯合醫院藥劑部主任涉嫌收受回扣」跟「不可能期待每個人都是聖人」相提並論，這是對台灣醫藥界何其嚴重的指控？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）