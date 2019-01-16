掌握3高2低要點 慢性病友年菜食譜大公開

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）SPRG HealthCare公布最新「慢性病友照顧者憂心調查」，在面對春節長假，慢性病友照顧者最擔心的是如何準備全家與病友都滿意的年菜。SPRG HealthCare與文化大學保健營養學系，針對三高族群共同設計了「3高2低」健康年菜食譜，讓有慢性病友的家庭也能開心健康過好年。

據衛生福利部國民健康署統計，2010年至2017年間，18歲以上平均三高盛行率高血壓25.16%、高血脂21.76%、高血糖10.12%。衛生福利部統計106國人死因結果顯示，台灣45歲以上死亡人口以慢性疾病與心臟疾病居死因前二位。

針對高血壓、高血糖、高血脂的病患，SPRG HealthCare網站與文化大學保健營養學系依據高纖、高鉀、高鈣(三高)、低膽固醇、低飽和脂肪酸(二低)的準則，共同設計了一套「3高2低」健康年菜食譜，其中包括：三陽開泰拼盤、雞汁長年菜、團團圓圓珍珠丸、年年有餘泰式檸檬魚、招財進寶翡翠鮮貝餃、紅豆藜麥飯及水果拼盤。

三陽開泰拼盤：包含了蘆筍梅子海苔豬肉捲、彩椒鑲肉與鑲中卷，烹調過程以蒸、烤為主，健康不油膩，每份熱量約150大卡。

雞汁長年菜：內含雞腿、蛤蜊、香菇、長年菜、紅蘿蔔、金針菇，營養豐富且均衡，每份熱量約190大卡。

團團圓圓珍珠丸：加入了低GI、高膳食纖維的紫米，每份熱量約90大卡。

年年有餘泰式檸檬魚：將整隻新鮮鱸魚放入烤箱烤，搭配清爽調味，可以嘗到食材最原始的鮮甜，每份約110大卡。

招財進寶翡翠鮮貝餃：使用菠菜、干貝加入原本全是豬絞肉的內餡，每份約140大卡。

紅豆藜麥飯：使用紅豆、白米、糙米、藜麥，減少精緻澱粉的攝取，顏色討喜，每份約205大卡。

針對飲食習慣有較多限制的三高族群，文化大學保健營養學系施明智主任建議須定時定量、均衡飲食、少油、少鹽、少糖、高纖維等共同飲食準則，在烹調方式上應避免油炸、油煎、油酥，多採用蒸、煮、燒、烤、燉、涼拌烹調方式；並提出食物替代法，將傳統年菜常見的紅燒獅子頭、佛跳牆、鳳梨蝦球、糖醋黃魚等等，替代成板豆腐獅子頭、蔬菜菇菇佛跳牆、藥膳醉蝦與清蒸鱸魚，以蔬菜為主，減少油炸食物及勾芡改以清蒸，少油少鹽，讓三高病友能享用健康又美味的年菜。