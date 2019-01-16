美智庫：當前正是臺美洽談雙邊貿易協定的好時機

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）美國智庫外交政策全國委員會在日前發佈的調查報告中指出，距離臺灣舉行總統大選只剩一年，中國預料將會對執政的民主進步黨政府施加更多壓力。因此報告建議，美國對臺灣的支持將有助於蔡政府對抗北京騷擾，而當前也是臺美就雙邊貿易協定進行談判的好時機。

總部位於紐約的智庫外交政策全國委員會（National Committee on American Foreign Policy）於去（2018）年11月展開亞洲調查之旅，分別訪問臺灣、中國、南韓，以及日本。訪團成員包括多位前美國政府外交事務官員，而訪團抵達臺灣的時間正值九合一選舉結束三天後，訪團也至總統府晉見總統蔡英文。

報告指出，九合一選舉結束後，中國對蔡政府施加的壓力預料將持續下去，一直到2020年總統大選。北京也將增加對臺不實訊息散佈及其他可能影響選舉的活動。

面對中國的壓力，報告認為，蔡政府在往後的幾個月裡會積極向臺灣人民展現政府與美國、日本，東南亞國協（ASEAN）及其他友好國家關係的具體進展。針對臺美關係，臺灣官方以表達與美國就雙邊貿易協議進行談判的意願，不過也充分理解他們需要處理美國豬肉進口這懸而未決的問題。

報告文末的建議指出，美國對臺灣展現實質的支持將有助於在臺灣在面對北京的騷擾時，維持政府及人民的士氣。

而蔡政府當前可能有政治意願解決一些長期存在於臺美之間的貿易問題，以尋求臺美關係更近一步的進展，因此報告建議，當前可能是雙方洽談雙邊貿易協定的好時機，若未果，臺美也可探索簽署雙邊投資協議的可能性。

而針對九合一選舉結果及2020年總統大選的觀察，報告提及，九合一選舉主要涉及的還是國內問題，是選民對於民進黨兩年半以來的施政投下「抗議票」，並非中國國民黨取得關鍵勝利，亦不是臺灣人民選擇向中國靠攏。

報告指出，在民主進步黨內，剛卸任的行政院長賴清德被視為「蔡總統在黨內最有可能的挑戰者。」 因此，接下來的半年內，蔡總統必須向各界證明她仍有足夠的選民支持，以贏得一年後的總統大選。

至於國民黨，報告表示，目前尚未出現明確的競爭者，但「但黨內的老當權者似乎尚未準備離開政治舞臺。」目前，除了前臺北市長朱立倫已表態參選外，國民黨主席吳敦義及前立法院長王金平雖尚未明確表態參選，但已動作頻頻。