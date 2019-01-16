美國防情報局：中國急遽軍事現代化　力圖嚇阻台灣

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國國防情報局15日公布了一項中國軍力報告，指中國近幾年來不斷進行軍事改革、引進新技術，旨在增加區域作戰能力，其中一項就是為了因應台海衝突。

CNN報導，根據國防情報局（Defense Intelligence Agency）提出的中國軍力報告（China Military Power），中國軍事現代化的最大動機，就是為了阻絕台獨意圖，一統台灣。

中共預期外國勢力定會介入台海衝突，因此人民解放軍持續研發武器系統，作為一種嚇阻力量。中國飛彈不只能攻擊台灣，其搭載長劍20（CJ-20）巡弋飛彈的轟-6轟炸機（H-6 bomber）等武器系統，亦足以打擊美國關島軍事基地。

該報告估計，中國2018年約耗資2,000億美元於強化兵力，是2002年的3倍。報告指，中國軍事預算雖不如美國2018年砸下的7,000億美元來得高，但其優勢在於，無須像美國一樣注資於技術研發，而是直接購入或改良外國最優良先進的武器設備，甚或竊取機密技術。

國防情報局局長Robert Ashley指出，中國無所不用其極地從各國取得先進技術與專業知識，強化其軍力。當地法規迫使外資交出技術，才能打入中國市場。

中國所取得的先進軍備尚包括潛艇、水面作戰艦艇、武裝巡邏艦、陸基武器系統，以及專門對付航母的反艦彈道飛彈。

報告雖也提及中國在南海無人島進行的軍事化活動，但美國國防部認為，中國目前對南海軍事部署進度還算滿意，長期而言應會持續與其他宣稱有島嶼主權之國家協商，避免出現軍事衝突。