(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)今（2019）年日本將迎來地方大選和參院半數改選。對此，日本執政黨自民黨選舉對策委員長甘利明，在電視節目上表示，不排除同時舉行衆院大選。

日本《NHK》報導，甘利在電視節目中，表示參院選舉正在倒數計時，因此若情況急迫，可能會透過解散衆院，同時舉行參院和衆院選舉，來挽回選票，但強調可能性不高。

根據報導，在節目結束後，甘利向記者表示，現在自民黨内已有多人認為，可能舉行衆參院「雙重選舉」（ダブル選挙），但首相兼自民黨黨魁安倍晉三，目前似乎未感受到此必要性。

甘利説明，他作為選舉對策委員長，需要提醒黨内做好準備，因應可能舉行的「雙重選舉」。

日本參議院每三年會改選一半議員，而日本地方大選則每四年會舉辦一次，因此每12年就會有一次參院選舉和地方大選同時登場，而這年剛好是豬年（亥年），因此又被稱為亥年選舉。

日本《朝日新聞》曾介紹，由於地方大選是在春天舉行，而參院選舉是在夏天登場，因此在亥年選舉登場時，地方大選往往導致各黨疲累，而影響到參院選舉的表現。

報導回顧，12年前（亥年），安倍擔任首相時，就是因為地方大選，在野黨表現優異，參院選舉自民黨又慘敗，未能挽回局勢，而被迫請辭，因此他對亥年選舉，懷抱著高度戒備。

自民黨高層：我們不排除參衆兩院同時選舉