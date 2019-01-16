〈時評〉網路正義不應淪為私刑文化

最近有則新聞，看了令人義憤填膺，辣椒爸打小孩，母親自保拍攝的影片在社群平台被公開，立即引來數名網友前來「教訓」父親，而更透過網路集合社群力 量，短短二天就讓辣椒爸求饒，只不過，當網友也成為霸民，甚至動用私刑， 恐怕會扭曲公平正義的價值。



新北市蘆洲有一位男子，只因為兒子去買肉圓忘了加辣椒，暴怒下掌 摑兒子， 同時也對太太施暴，影片被上傳臉書爆料公社，引起軒然大波， 電視媒體和電子報跟進報導後，有7名網友衝到涉施暴男子的家中， 拿辣椒要逼該男子吃下，更把這位被稱為辣椒爸的家暴男打到送醫急 診。



去年底，花蓮有一名早產男嬰因壞死性腸炎，要轉送台大醫院治療， 男嬰母親在臉書貼文「請大車禮讓…小孩子在跟時間賽跑」，除了民 眾讓道外，國道警察也主動聯繫，由「紅斑馬」幫忙開道、護送， 一趟一七五公里的距離，平時要花三個多小時，後來只用了一百五十 分鐘就抵達。



這幾天，花蓮又有一位蓮5個月大的男嬰，因為腦膜炎開刀，要轉送 台北醫院，同樣透過臉書求救後，社會各界的愛心再度湧現，一起呼 籲大家讓道，幫忙搶救小男嬰，這次更只花了兩個小時。



網路無遠弗屆，網友路見不平、拔刀相助，更是現在的常態，社會樂 見這種力量的湧現，如同外國人認為台灣最美的風景就是「人」。 然而，網友這股龐大的力量，著實令人又敬又畏。



因為除了守望相助外，有些網友打著正義的旗號，若是缺乏自我節制 時，恐怕會出現另一種私刑文化。以辣椒爸事件為例， 幫忙通報是正義的展現，但辣椒爸的行為違法與否， 仍需交待法院審理認定，才決定要不要受到法律制裁。



但網友先是肉搜出辣椒爸的身分，最後還找出他的住家，將個人隱私 揭露在網路上，已有觸法嫌疑，更不用說後來還動手打了辣椒爸， 這種私刑文化，已踰越法律規範，而且這些容易引起仿效作用， 讓正義價值產生偏差，絕對是不值得鼓勵、甚至要受到譴責的行為。

（作者李平華，資深媒體人）