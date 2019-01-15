管中閔涉兼職收190萬薪酬 公懲會：懲處最重將免職

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台大校長管中閔因擔任公職時為某周刊撰寫社論，獲取固定薪酬，違法情節重大，監察院今(15)日以7:4通過彈劾，並將此事交由公務員懲戒委員會繼續調查。公懲會表示，若情節重大，管中閔最重將可能被免職，離開台大校長位置。

監察院今（15）日下午召開記者會，根據國稅局資料，台大校長管中閔在擔任行政院政委兼國發會主委期間，曾匿名為壹週刊撰寫社論，並持續約3年，期間共約獲取新台幣190萬報酬。監察院在進行多方調查之後，認為證據明確，以違反《公務員服務法》公務員禁止兼職之規定，對管進行彈劾，本案將交由公務員懲戒委員會繼續調查。

《中央社》報導，公務員懲戒委員會對此表示，收到案子之後，將先請管進行說明，之後組成合議庭，針對管中閔所提出的事證進行調查，考量是否開庭，最後做出判決，中間將不超過1年6個月。

根據公務員懲戒法，管中閔若被判有罪，將可能面臨以下9種之一的處分，包括免職、撤職、剝奪或減少退休（職）金，休職等，若最終被判決免職或撤職之處分，則管中閔將被撤除台大校長職務。

台大機械系教授陳炳煇對此表示，管中閔在擔任政務官期間知法犯法，已無法達到台大校長「品格高尚」的最低要求，沒有資格擔任台大校長職務。他更進一步表示，管中閔應知難而退，自己主動請辭下台。