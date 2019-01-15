108學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學簡章今日公告

新北市108學年度公立高級中等學校優先免試入學招生簡章於今(15)日公告，今年持續擴大辦理，將各高中職校優免招生名額上限由25％-30％提升至35％-40％， 108學年度招生名額為7,770名，相較107學年度增加982個招生名額，相關簡章訊息可至教育局中等教育資源網查詢。
新北市公立高中職優先免試入學以各公立高中職所在位置、交通要道及生活圈，規劃招生區國中學校。學生得依個人志願，擇定1校(科)辦理報名。超額比序項目與順次，採計基北區免試入學多元學習及國中教育會考成績；私立高中職優先免試入學，則不採計國中教育會考成績，招生範圍擴及至全市不分區招生，提供學生更多的在地就學機會。
新北市自104學年度起，領全國之先辦理高級中等學校優先免試入學，107學年度報到率為95%。107學年度大學繁星推薦新北市錄取率超過6成，新北高中、恆毅高中及林口高中錄取人數更拿下全國錄取人數前3名。另大學個人申請入學部分，新北市公私立高中職今年報名人數9,317人，錄取5,537人，總錄取人數比去年增加102人，
教育局積極推動「在地就學」，透過8年27億「高中高職旗艦計畫」的經費挹注，輔導高中職學校提出多項創新方案，並鼓勵學校發展主題式特色課程，精進教師教學以創造學生學習績效，同時持續打造優質教育環境。新北市在地就學率從早期未滿5成逐年提升，至107學年度已達近7成，足見在地就學的極佳成果。
新北市用多元的教育資源，滿足家長及學生的各種求學需求，讓孩子們找到興趣所在且發揮所長。鼓勵學生把握優先免試入學，就近選擇優質社區高中職入學，期待每一位學子都能找到自己的天賦，適性揚才。