108學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學簡章今日公告

新北市108學年度公立高級中等學校優先免試入學招生簡章於今( 15)日公告，今年持續擴大辦理， 將各高中職校優免招生名額上限由25％-30％提升至35％- 40％， 108學年度招生名額為7,770名， 相較107學年度增加982個招生名額， 相關簡章訊息可至教育局中等教育資源網查詢。

新北市公立高中職優先免試入學以各公立高中職所在位置、 交通要道及生活圈，規劃招生區國中學校。學生得依個人志願，擇定 1校(科)辦理報名。超額比序項目與順次， 採計基北區免試入學多元學習及國中教育會考成績；私立高中職優先 免試入學，則不採計國中教育會考成績， 招生範圍擴及至全市不分區招生，提供學生更多的在地就學機會。

新北市自104學年度起， 領全國之先辦理高級中等學校優先免試入學， 107學年度報到率為95%。107學年度大學繁星推薦新北市錄 取率超過6成，新北高中、 恆毅高中及林口高中錄取人數更拿下全國錄取人數前3名。 另大學個人申請入學部分，新北市公私立高中職今年報名人數9, 317人，錄取5,537人，總錄取人數比去年增加102人，

教育局積極推動「在地就學」，透過8年27億「 高中高職旗艦計畫」的經費挹注， 輔導高中職學校提出多項創新方案， 並鼓勵學校發展主題式特色課程， 精進教師教學以創造學生學習績效，同時持續打造優質教育環境。 新北市在地就學率從早期未滿5成逐年提升， 至107學年度已達近7成，足見在地就學的極佳成果。

新北市用多元的教育資源，滿足家長及學生的各種求學需求， 讓孩子們找到興趣所在且發揮所長。鼓勵學生把握優先免試入學，就 近選擇優質社區高中職入學，期待每一位學子都能找到自己的天賦， 適性揚才。