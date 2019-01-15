2018年期貨市場交易量再創新高 今年再接再勵推新商品制度

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）期交所15日指出，臺灣期貨市場2018年交易量達到3億808萬3,576口，日均量為124萬7,302口，分別較2017年成長15.95%及15.48%，為臺灣期貨市場年度交易量首次突破3億口大關。
期交所於1998年7月21日上市第一項期貨商品—臺股期貨，開啟臺灣期貨市場交易元年，在經過9年後，於2006年總交易量成長突破第1個1億口。再歷經8年後，2014年首次創下年度交易量超過2億口，且自2014年至2017年連續4年交易量均維持在2億口以上。而在2018年一舉衝破3億口大關，距離前次突破2億口僅花費4年時間。
2018年臺灣期貨市場交易量再攀新高，主要成長動能來自兩方面：第一為夜盤交易熱度持續升高，2017年5月15日夜盤交易上線後，國際金融市場波動趨大及交易人逐漸熟悉運用夜盤避險等因素，2018年夜盤日均量較106年強勁成長115.89%，全年夜盤占日盤交易比重達22.67%；第二為期貨類商品交易量大幅成長43.77%，其中小型臺指期貨、臺股期貨及股票期貨（含ETF期貨）三項主力商品交易量均創下歷年新高，且分別較2017年大幅成長72.92%、38.02%及21.74%。為整體市場穩健發展，期交所於2018年推動重要業務概略如下：
一、新商品挹注市場成長動能
期交所近年來積極推動商品多元化，與國際市場接軌，陸續增加匯率類、國外股價指數類及商品類等商品，2018年持續循此策略推出新商品，包括於1月22日上市英鎊兌美元期貨及澳幣兌美元期貨，使匯率類商品增至8項；隨後再接再厲取得洲際交易所布蘭特指數授權後，2018年7月2日上市台版布蘭特原油期貨，使商品類商品增至4項。相關匯率及商品類商品上市後同時於夜盤掛出，提供市場更多元化避險交易選擇。
二、交易制度調整，使交易更趨活絡
夜盤交易於2017年5月15日上線後，隨國際股匯市波動趨大，運用夜盤避險交易者增多。為滿足交易人夜盤交易需求，期交所於2018年7月2日及11月19日陸續將黃金類契約 (包括美元黃金期貨、臺幣黃金期貨及黃金選擇權3項商品)及電子期貨納入夜盤適用商品，使夜盤掛牌商品更加多元，目前夜盤可交易商品達18項。
三、致力提升法人機構參與
為致力提升法人機構參與期貨市場，積極辦理法人培訓、研討會、協同期貨商向法人推廣及辦理交易獎勵活動，及舉辦第四屆「期貨鑽石獎」以促進法人運用期貨與選擇權進行避險及增益，近兩年新增大型銀行在內共211家法人機構參與期貨市場，其中法人機構在交易匯率類、國外股價指數類等兩類商品，也有顯著成長，分別較2017年大幅成長32%及179%。
期交所偕同期貨公會積極爭取下，財政部於2018年底取消股價類期貨交易稅率減半落日條款，並經行政院核定，自2019年1月1日起，股價類期貨交易稅率為10萬分之2，為期貨市場提供良好發展環境。臺灣期貨市場在邁向下一個20年之際，期交所於既有利基之上，將帶領臺灣期貨市場邁向下一個里程。展望2019年，期交所預計推動重要業務包括：
一、商品面
有鑑於國人較熟悉指數類標的，期交所適時推出美國道瓊期貨，近年來美股波動趨大，交易熱絡，2018年交易量及日均量分別達146萬6,111口及5,936口，較106年大幅成長263.73%及138.59%。為滿足市場交易美股標的需求，期交所將再研議推出新臺幣計價美國那斯達克100股價指數(Nasdaq-100)期貨，以增進臺灣期貨市場新動能。
二、制度面
(一)交易制度：為強化期貨市場價格穩定功能並使期貨市場制度接軌國際，期交所分階段推出期貨市場動態價格穩定措施，第一階段為2018年1月22日適用於臺股期貨及小型臺指期貨近月及次近月契約，第二階段於2018年11月19日擴及所有國內股價指數期貨，俾利推動第三階段適用於臺指選擇權。預計於2019年5月推動臺指選擇權動態價格穩定措施上線，並研議進一步擴及國外指數期貨。
(二)結算制度：
1. 建置店頭衍生性商品集中結算機制：為提升我國店頭衍生性交易安全、效率及透明度並與國際監理制度接軌，主管機關積極推動期交法第3條修正案，於2018年12月25日經立法院三讀通過。店頭衍生性商品集中結算法源建立後，期交所2019年將著手建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，俾利市場參與者享有資本計提降低、簡化與交易對手結算程序、消除交易對手風險及提高保證金使用效率等優勢。
2. 調整財務安全防衛資源支應順序：為使臺灣期貨市場財務安全防衛機制與國際接軌，吸引外資進入臺灣期貨市場交易，主管機關推動期交法第49條修正案，於2018年12月25日經立法院三讀通過，期交所今年將調整臺灣期貨市場財務安全防衛資源支應順序。亦即當結算會員不履行結算交割義務時，於動用非違約結算會員交割結算基金前，先以賠償準備金承擔違約損失責任，以提高期交所擔負履約保證責任。
3. 研議強化風險控管機制：為協助市場參與者了解各項商品契約及序列流動性，建立流動性資訊發布機制，自2018年12月28日先行發布臺指選擇權各序列流動性資訊，並於2019年2月11日收盤後發布資訊將擴及期貨契約及其他選擇權契約。同時，為強化風險控管安全機制，使各商品保證金更貼近市場波動，期交所正研議調整各商品風險涵蓋能力，以維持市場安全穩健發展。
三、資訊面
(一)規劃建置逐筆行情揭示服務：證券市場將於2020年3月23日實施逐筆交易且行情揭示採用逐筆揭示，考量證券及期貨兩市場資訊是否對稱一致，並提升行情資訊透明度，期交所2019年將研議逐筆行情揭示服務。
(二)推動金融科技發展：配合主管機關推動金融資料開放及加速國內金融科技發展政策，期交所2019年將透過雲端服務進行AI應用，於期交所網站導入智能客服，針對使用者問題即時分析後導覽至適當頁面，提升期交所公司網站客服效率；另外期交所將持續提供期貨市場開放資料集，並配合制訂證券期貨領域之金融資料標準，同時將與財團法人資訊工業策進會合作，提供交易資訊予金融科技創新園區「數位沙盒實驗室」專案使用。
四、持續推動企業社會責任
為響應政府號召金融業回饋社會公益，關懷社會弱勢族群，期交所持續以實際行動實踐企業社會責任。2019年期交所將持續規劃「生活物資」、「醫療設備」、「教育補助」、「體育運動」、「藝文活動」、及「環保、賑災及配合政府其他慈善公益」等6大面向公益活動，期望帶動更多企業共襄盛舉，以善盡企業社會責任。
國際金融市場瞬息萬變，交易人需要多元化避險交易管道，臺灣期貨市場成立至今，將持續打造具有高效率、低成本且公平、公正、公開交易環境，吸引各類交易人參與交易。展望未來，期交所將持續研發及改革商品及制度，期望今年臺灣期貨市場再創佳績。