2018年期貨市場交易量再創新高 今年再接再勵推新商品制度

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）期交所15日指出，臺灣期貨市場 2018 年交易量達到 3 億 808 萬 3 ,576 口， 日均量為 124 萬 7,302 口，分別較 2017 年成長 15.95% 及 15.48% ，為臺灣期貨市場年度交易量首次突破 3 億口大關。

期交所於1998年 7 月 21 日上市第一項期貨商品—臺股期貨， 開啟臺灣期貨市場交易元年，在經過 9 年後，於2006年總交易量成長 突破第 1 個 1 億口。再歷經 8 年後， 2014 年首次創下年度交易量超 過 2 億口，且自 2014 年至 2017 年連續 4 年交易量均維持在 2 億口 以上。而在 2018 年一舉衝破 3 億口大關，距離前次突破 2 億口僅花 費 4 年時間。

2018 年臺灣期貨市場交易量再攀新高，主要成長動能來自兩方面： 第一為夜盤交易熱度持續升高， 2017 年 5 月 15 日夜盤交易上線後 ，國際金融市場波動趨大及交易人逐漸熟悉運用夜盤避險等因素， 2018 年夜盤日均量較 106 年強勁成長 115.89% ， 全年夜盤占日盤交易比重達 22.67% ； 第二為期貨類商品交易量大幅成長 43.77% ， 其中小型臺指期貨、臺股期貨及股票期貨（含 ETF 期貨） 三項主力商品交易量均創下歷年新高，且分別較 2017 年大幅成長 7 2.92% 、 38.02% 及 21.74% 。為整體市場穩健發展， 期交所於 2018 年推動重要業務概略如下：

一、新商品挹注市場成長動能

期交所近年來積極推動商品多元化，與國際市場接軌， 陸續增加匯率類、國外股價指數類及商品類等商品， 2018 年持續循 此策略推出新商品，包括於 1 月 22 日上市英鎊兌美元期貨及澳幣兌 美元期貨，使匯率類商品增至 8 項； 隨後再接再厲取得洲際交易所布蘭特指數授權後， 2018 年 7 月 2 日 上市台版布蘭特原油期貨，使商品類商品增至 4 項。 相關匯率及商品類商品上市後同時於夜盤掛出， 提供市場更多元化避險交易選擇。

二、交易制度調整，使交易更趨活絡

夜盤交易於 2017 年 5 月 15 日上線後，隨國際股匯市波動趨大， 運用夜盤避險交易者增多。為滿足交易人夜盤交易需求，期交所於 2018 年 7 月 2 日及 11 月 19 日陸續將黃金類契約 ( 包括美元黃金期貨、臺幣黃金期貨及黃金選擇權 3 項商品 ) 及電子 期貨納入夜盤適用商品，使夜盤掛牌商品更加多元， 目前夜盤可交易商品達 18 項。

三、致力提升法人機構參與

為致力提升法人機構參與期貨市場，積極辦理法人培訓、研討會、 協同期貨商向法人推廣及辦理交易獎勵活動，及舉辦第四屆「 期貨鑽石獎」以促進法人運用期貨與選擇權進行避險及增益， 近兩年新增大型銀行在內共 211 家法人機構參與期貨市場， 其中法人機構在交易匯率類、國外股價指數類等兩類商品， 也有顯著成長，分別較 2017 年大幅成長 32% 及 179 % 。

期交所偕同期貨公會積極爭取下，財政部於 2018 年底取消股價類期 貨交易稅率減半落日條款，並經行政院核定，自 2019 年 1 月 1 日起 ，股價類期貨交易稅率為 10 萬分之 2 ， 為期貨市場提供良好發展環境。臺灣期貨市場在邁向下一個 20 年之 際，期交所於既有利基之上，將帶領臺灣期貨市場邁向下一個里程。 展望 2019 年，期交所預計推動重要業務包括：

一、商品面

有鑑於國人較熟悉指數類標的，期交所適時推出美國道瓊期貨， 近年來美股波動趨大，交易熱絡， 2018 年交易量及日均量分別達 1 46 萬 6, 111 口及 5 ,936 口，較 106 年大幅成長 263. 73% 及 138.59% 。為滿足市場交易美股標的需求， 期交所將再研議推出新臺幣計價美國那斯達克 100 股價指數 ( Nasdaq-100) 期貨，以增進臺灣期貨市場新動能。

二、制度面

( 一 ) 交易制度： 為強化期貨市場價格穩定功能並使期貨市場制度接軌國際， 期交所分階段推出期貨市場動態價格穩定措施，第一階段為 2018 年 1 月 22 日適用於臺股期貨及小型臺指期貨近月及次近月契約， 第二階段於 2018 年 11 月 19 日擴及所有國內股價指數期貨， 俾利推動第三階段適用於臺指選擇權。預計於 2019 年 5 月推動臺指 選擇權動態價格穩定措施上線，並研議進一步擴及國外指數期貨。

( 二 ) 結算制度：

1. 建置店頭衍生性商品集中結算機制： 為提升我國店頭衍生性交易安全、 效率及透明度並與國際監理制度接軌，主管機關積極推動期交法第 3 條修正案，於 2018 年 12 月 25 日經立法院三讀通過。 店頭衍生性商品集中結算法源建立後，期交所 2019 年將著手建置國 內店頭衍生性商品集中結算機制， 俾利市場參與者享有資本計提降低、簡化與交易對手結算程序、 消除交易對手風險及提高保證金使用效率等優勢。

2. 調整財務安全防衛資源支應順序： 為使臺灣期貨市場財務安全防衛機制與國際接軌， 吸引外資進入臺灣期貨市場交易，主管機關推動期交法第 49 條修正 案，於 2018 年 12 月 25 日經立法院三讀通過，期交所 今 年將 調整臺灣期貨市場財務安全防衛資源支應順序。 亦即當結算會員不履行結算交割義務時， 於動用非違約結算會員交割結算基金前， 先以賠償準備金承擔違約損失責任， 以提高期交所擔負履約保證責任。

3. 研議強化風險控管機制： 為協助市場參與者了解各項商品契約及序列流動性， 建立流動性資訊發布機制，自 2018 年 12 月 28 日先行發布臺指選 擇權各序列流動性資訊，並於 2019 年 2 月 11 日收盤後發布資訊將 擴及期貨契約及其他選擇權契約。同時，為強化風險控管安全機制， 使各商品保證金更貼近市場波動， 期交所正研議調整各商品風險涵蓋能力，以維持市場安全穩健發展。

三、資訊面

( 一 ) 規劃建置逐筆行情揭示服務：證券市場將於 2020 年 3 月 23 日實施逐筆交易且行情揭示採用逐筆揭示， 考量證券及期貨兩市場資訊是否對稱一致，並提升行情資訊透明度， 期交所 2019 年將研議逐筆行情揭示服務。

( 二 ) 推動金融科技發展： 配合主管機關推動金融資料開放及加速國內金融科技發展政策， 期交所 2019 年將透過雲端服務進行 AI 應用， 於期交所網站導入智能客服， 針對使用者問題即時分析後導覽至適當頁面， 提升期交所公司網站客服效率； 另外期交所將持續提供期貨市場開放資料集， 並配合制訂證券期貨領域之金融資料標準， 同時將與財團法人資訊工業策進會合作， 提供交易資訊予金融科技創新園區「數位沙盒實驗室」專案使用。

四、持續推動企業社會責任

為響應政府號召金融業回饋社會公益，關懷社會弱勢族群， 期交所持續以實際行動實踐企業社會責任。 2019 年期交所將持續規 劃「生活物資」、「醫療設備」、「教育補助」、「體育運動」、「 藝文活動」、及「環保、賑災及配合政府其他慈善公益」等 6 大面向 公益活動，期望帶動更多企業共襄盛舉，以善盡企業社會責任。