違法兼職遭彈劾！監院：管中閔「固定、持續、長期為之」 匿名投稿有損公務人員尊嚴

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）針對管中閔涉違法兼職遭監察院多數監委通過彈劾一事，監察院在今（15）日下午召開記者會解釋審查會結果，審查委員之一的陳師孟強調，若是偶一為之，或上電視節目做政策宣導，不構成公務人員兼職要件，這次對管中閔彈劾的理由，在於他固定、持續、長期供稿於某周刊，並有相對的稿酬。

監委蔡崇義指出，「固定、持續、長期為之」就構成兼職要件，而匿名投稿亦不妥，形同發言代表該媒體的看法，有損公務人員尊嚴。如管中閔在任政委、經建會及國發會主委期間，在《壹周刊》的「壹評論」、「壹看法」、「壹觀點」匿名供稿，內容形同該社立場，就相當不妥。

蔡崇義表示，雖然監察院三度約詢管中閔給予解釋澄清機會，但管中閔屢以各種理由缺席；監察院也向《壹周刊》提出詢問，但該周刊以當時承辦人員已離職為由表示無法提供更多訊息，因此監委僅能憑國稅局納稅資料，顯示管中閔每月自該周刊固定領取五萬元稿酬（項目薪資，內容稿酬），認定有兼職事實。

監委陳師孟也補充，管中閔在任中央研究院經濟研究所所長期間，同樣有兼職情事，但他們未在15日新聞稿中提出，這次彈劾僅針對管中閔在《壹周刊》兼職一事做出投票，但管在任公職時於它處的兼職，會記載在另份調查報告中。

陳師孟指出，監察院將提出調查報告，提供予司法院公務員懲戒委員會，由他們開會來決定對管中閔的懲誡，可以是口頭、申誡、記過或撤職，但監察院是無權限去指導。

稍早教育部長潘文忠在接受其它媒體訪問時表示，教育部尊重監察院的職權，因目前還在審理初步過程，後續還會移送公務員懲戒委員會複審等程序，教育部將視複審結果再做處置。