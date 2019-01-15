瑞穗春天國際觀光酒店 歐風城堡 溫泉度假小鎮 打造全台新地標

瑞穗春天國際觀光酒店為天成飯店集團斥資60億元全新打造的歐風城堡溫泉度假小鎮，座落於花蓮縣瑞穗鄉佔地兩萬坪，成為全台新地標。並為國內首座結合星級觀光飯店、格蘭別墅、親子別墅、溫泉黃金湯/金色水樂園，並與國際知名悅榕集團旗下Angsana Spa合作之複合式頂級度假小鎮，整體設計以南歐莊園風格為主，得天獨厚的地理位置、風光明媚的山水以及豐富的人文及自然生態，將花蓮瑞穗美景盡收眼底。

天成飯店集團執行長張東豪表示：「瑞穗春天國際觀光酒店的歐風莊園的小鎮風貌，尚未開幕就引起不少話題。將以「全台新地標」、「全台最好玩飯店」與「全台最高飯店平均房價」自許，將挑戰全台飯店房價之最，瑞穗春天國際觀光酒店目標客層分配主要以國人為主，未來將積極深耕海外市場，以溫泉-黃金湯的優勢，希望可以將溫泉度假推廣包括香港、日本……等，首年住房率目標七成，年平均房價目標NT$15,000，年營業額目標8億元，未來期望年營收上看10億元。

位在瑞穗群山中的瑞穗春天國際觀光酒店，佔地兩萬坪，約莫6.6個台北火車站大小，飯店內共有40棟建築物，共分為七區。建築群可以概分為：兩棟飯店區(城堡、莊園)，兩群別墅區(擁有溜滑梯與寵物房的親子別墅14棟、與擁有戶外泳池的格蘭別墅19棟)，另外設施分三區：休閒會館與金色水樂園、美饌廣場、永恆教堂與市集廣場等。飯店共有198個房間，19種房型，單間分別可容納2-10人的住宿，客房產品相當多元，最小的「精緻客房」11坪起跳，最大的「格蘭總統別墅」136坪，客房定價自每房／晚3萬2千元起至38萬元。

餐飲設施包括：位在城堡1樓擁有188席的芳泉百匯自助餐廳與77席的大廳酒吧(全日餐廳)、可容納55桌的宴會廳。位於莊園1樓：擁有127席，獲得2018年台北米其林指南「餐盤推薦」殊榮的PRIME ONE 牛排館花蓮分店，與全天候提供各式飲品、美酒及輕食菜單的PRIME ONE 酒吧。婚宴起桌價每桌NT$16,800+10%起/每桌10位。

除了提供可容納342位教室型會議的宴會廳、此外三間獨立的「戰略會議室」分別可以容納12-36位。而會議可容納244位、劇院型態容納100位的「互動劇院」，適合舉辦座談會、教育訓練、成果發表會。多元化會議空間，創造美好的商務會議。

為全台灣首座擁有溫泉特色的金色水樂園，占地約2234坪，主打溫泉和親水遊樂兩項主軸，並擁有全台唯一與國際悅榕集團合作的Angsana Spa為獨一無二的溫泉主題水樂園，區內規劃出108池，室內有高達5公尺、長45公尺的滑水道，特殊的造型設計增添層次美感。

此外還有專為兒童設計的：「小旅人樂園」、「童趣屋」、「兒童超跑俱樂部」，以及適合大人小孩同歡的「電競室」、「跑跑甩尾車」，以及2間「KTV包廂」另提供天成飯店集團飯店代言人系列商品、花蓮在地精選好物與各式旅行用品等。

泉質與日本三大古湯的「有馬溫泉」相似，由於富含鐵質呈淡黃濁色，因此有「黃金湯」的美譽；設施琳琅滿目，包含露天「活力溫泉區」、自然風呂「黃金溫泉區」、天然舒放「按摩水療區」、繽紛童趣「兒童戲水區」……等。

以歐洲城堡外觀為主打的瑞穗春天國際觀光酒店，邀請知名設計師、頂尖建築團隊、國際級LASVIT頂級水晶燈飾以及獲獎無數的台北基礎設計中心，進行設計與規劃。其中城堡高度36米城堡的大廳中庭挑高27米，為全台最高的飯店大廳。

另棟比鄰永恆教堂的「莊園」棟，外觀也高達30米，共有「莊園精緻客房」、「莊園溫馨家庭房」、「莊園豪華家庭房」、「莊園頂級豪華家庭房」、「莊園旅趣房」等5種房型。

親子別墅提供親子房與寵物房兩種格局，每間親子格局的「親子溫馨家庭房」、「親子庭園家庭房」都配備架高的旋轉溜滑梯，儼然是孩子的秘密基地，讓親子出遊時刻即使在房內也能開心玩耍，爸媽也可輕鬆泡湯放鬆，房內並提供小球池、樂高積木、兒童泡澡遊具、兒童馬桶等專屬備品。

「寵物溫馨家庭房」、「寵物庭園家庭房」而是專為毛小孩提供寵物毛巾、小床、澡盆、吹風機與提籠、循環活水機等備品，以及寵物尿墊、撿便器、毛小孩罐頭等，提供中、小型貓狗與主人輕鬆出遊的絕佳休閒環境。

飯店中最頂級「格蘭別墅」為獨立的區域，共分為「格蘭雅緻別墅」、「格蘭豪華別墅」、「格蘭尊爵別墅」、「格蘭皇室別墅」、「格蘭總統別墅」5種房型，每棟1樓皆有戶外庭園區並有專屬戲水池。其中占地590坪、室內136坪的格蘭總統別墅為區內最豪華的頂級別墅，三間客房可容納一家大小10人入住。