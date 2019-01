2019亞洲生技大會7月台北登場 結合台灣資通訊優勢與生技應用

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導)全球BIO生技協會與台灣生物產業協會今(15)日共同在台北宣佈,全球性的亞洲生技大會(Bio Asia 2019)將首度在台北舉辦,預計今年夏天將吸引來自25國約1,500人與會,於今日舉辦啟動儀式。

科技部長陳良基表示,亞洲生技大會在台舉辦,意義重大,將會對未來台灣生技產業的發展有極大助益,他希望透過與全球BIO生技協會的合作,讓台灣走進世界,也讓世界看見台灣。

台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙致詞時表示,今年7月24日至28日在台北舉辦的全球性亞洲生技大會的主題是「投資生物科技,帶動亞太成長」(Biotech as the Next Growth Engine for Asia)。生技大展將擴大國際參與,突破往年台灣生技月規模,成為亞洲最大的生技展會。

身為大會籌備會主席李鍾熙說,台灣擁有高水準醫療及領先全球的資通訊科技,但由於本土市場小、資源不足,發展生技醫藥產業並不容易。若能藉亞太生技大會在台舉辦的機會,擴大國際合作,進入全球市場,必能帶動生技產業更快速的發展。

看好未來許多創新的生物科技將會與資通訊科技密切結合,李鍾熙表示,資通訊產業是台灣特有的優勢,因此今年在亞洲生技大會將會特別展現台灣「資通訊科技」在生技醫藥的應用,如:醫療人工智能(Medical AI)、智慧醫院、精準醫療等,盼藉此機會,引領電子產業將資源投入生技醫療。

美國商會傅維廉(William Foreman)表示,生技產業對擁有超過500名企業會員的台北美國商會而言至關重要。過去2年來,其企業會員一再表示,台灣最佳的商業機會圍繞在創新產品及服務。他相信,台灣在發展生技產業方面具有龐大潛力。

主辦單位補充,今年的生技論壇(Conference & Forum)則以跨國投資(Cross-Financing)、跨界投資、聯盟併購、區域合作等主題,加上癌症免疫治療、細胞治療、CAR-T、基因治療、再生醫療等革新性科技 (Game-Changing Technology) 。

在生技大展(Exhibition)方面,預計將有1,700個攤位、600家廠商參展。除了擴大規模,也將設立特色展區,包括國際亞太展區、智慧醫療展區、精準醫療展區、細胞及再生醫療展區、創新創業展區等。

另外,今年與全球BIO生技協會合作,生技大會與會者將可使用全球性的一對一媒合平台(One-on-One Partnering),進行商機媒合,並招攬亞洲及歐美各國生技醫藥大廠代表與會。​大會也將透過由各國代表組成的國際指導小組(International Advisory Committee),積極促成各國組織代表團來台與會及參展。