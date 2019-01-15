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過年的機場如戰場 移民署啟動春節疏運方案

移民署預估今年2月10日（大年初六）機場使用人次將會達到高峰，突破15萬人次。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2019/01/15 15:39
移民署國境事務大隊特別準備「豬年吉祥」的豬年小紅包要送給申辦自動通關的民眾（圖/ 移民署）

移民署國境事務大隊特別準備「豬年吉祥」的豬年小紅包要送給申辦自動通關的民眾（圖/ 移民署）

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）2019年春節連假長達9天，內政部部長徐國勇相當關心春節期間旅客入出國情形，尤其桃園機場加班機數量創下歷年新高，移民署啟動「333查驗通關輸運方案」，讓入出國旅客都能便捷通關。

依據桃園機場公司資料，今年春節加班機班次合計超過854架次，較去年700多架次大幅增加。去年大年初五，桃園機場單日旅客量最高為14萬3,650人次，移民署預估今年2月10日（大年初六）將會達到高峰，突破15萬人次。

移民署對此啟動「333查驗通關輸運方案」，動員桃園機場全體480名內外勤人力外，並調度臺北港、基隆港及松山機場所屬人員支援桃園機場，加上保全人員及實習生志工等96名協勤人力，全數投入第一線旅客通關疏運。

國境事務大隊將加開行動不便旅客專檯、自動通關隨行兒童專檯、及協助班機即將起飛旅客通關，讓上述旅客可加速通關。

此外，移民署請旅客提早至機場辦理通關手續、多加利用自動查驗通關系統(e-Gate)，並配合非洲豬瘟防疫，不要攜帶肉類製品返國，避免入出國卡關。

移民署國境事務大隊在春節期間也會準備「豬年吉祥」的豬年小紅包贈送給申辦自動通關的民眾，祝大家出入國平安順遂，諸事大吉。
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