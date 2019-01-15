管中閔涉違法兼職　監察院通過彈劾

（臺灣英文新聞／政治組 臺北報導）監察院今（15）日召開臺灣大學新任校長管中閔的彈劾審查，並以過半票數通過彈劾，監察院將於下午3點30分召開記者會說明。

中央社報導，監察院今日審查管中閔在擔任公職期間於國內違法兼職的彈劾審查，最終以7票贊成、4票反對通過彈劾案。臺大校長遴選爭議在持續一年多後，於去（2018）年底由時任教育部長葉俊榮閃電宣布「勉予同意」後落幕。管中閔並於8日正式就任。

不過管中閔一案的風波似乎尚未結束，監察院去年即立案調查管中閔涉違法兼職案，期間並三度約詢管中閔，但管中閔皆以各式理由請假。監察院4日原應進行第三度約詢，惟管中閔仍以「忙於臺大校長上任」為由請假。監察委員王幼玲當時便表示，未來不會再約詢管中閔，將根據搜集到的資料審查認定。

自由時報報導，監察院調查管中閔，從其報稅資料發現管中閔在國內多起違法兼職事證，包括在擔任行政院政務委員及國家發展委員會主任委員期間，以不具名方式在「壹週刊」撰寫專欄，每年領取稿費達新臺幣60餘萬元。

最初因臺大校長遴選爭議辭職的第一位教育部長潘文忠，在回鍋任教長後於今日受訪表示，教育部尊重監察院的職權，因目前還在審理初步過程，後續還會移送公務員懲戒委員會複審等程序，教育部將視複審結果再做處置。