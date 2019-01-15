俄國正妹霸氣告白 「想偷走台灣有問過俄羅斯嗎？」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台灣的好，老外最知道。日前一名在台就讀研究所的俄羅斯正妹，錄製了一支YouTube影片，「想偷走台灣有問過俄羅斯嗎？」內容大誇台灣之好，難怪中國覬覦。影片一出獲得廣大迴響，不只台灣人熱情回應，連中國民眾都跳出來力挺，「只有台灣才能做台灣的主人。」

Stopkiddinstudio（不要鬧）頻道9日放上一支YouTube影片，一名俄羅斯籍女子以字正腔圓的流利中文，述說對台灣的看法。來台生活一年半的她，開門見山地說，「我知道有一個國家想偷走台灣。這樣的話，我們俄羅斯也要偷。」

「東西不好，誰要偷，對吧？」她娓娓道來在這段期間發現的台灣優點，包括便捷交通、琳瑯滿目的美食，以及令外國人艷羨不已的健保。她強調，台灣人習以為常的生活種種，在老外眼中卻有如至寶。

從這名俄國女孩的觀察可知，言論自由與開放的學術教育，是她最珍視的台灣價值。她提到，在俄國批評總統或政府，可是要罰5,000盧布的（新台幣2,300元）。

另外，她舉了一個自身例子，表達對台灣研究所教育的推崇。在研究所上課時，正好有中國籍同學主張台灣是中國的。原以為有好戲可看了，沒想到老師只是以平和語氣詢問，「為什麼？」接著便理性地就此議題交換意見，並無爭執。她直言，「培養自我思考的能力」，這就是她心中台灣最有價值的東西。

來自俄羅斯正妹的挺台言論，讓網友好感動，連中國民眾都發聲支持。François De Beaucorps說道，「只有台灣人才應做台灣的主人。我不願看到台灣在中國現有體制下被統一。」「中國政策法規都在向人民傳達一句話：給我閉嘴。」他呼籲台灣人好好守護家園，「支持你們的還有所有清醒的中國人。」