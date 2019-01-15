勞勃瑞福息影之作《老人與槍》隱藏版彩蛋致敬60年演員生涯

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）真人真事改編的電影《老人與槍》（The Old Man & the Gun），由美國傳奇巨星勞勃瑞福（Robert Redford）完美詮釋成功逃獄18次的「紳士大盜」，不僅以本片再度入圍本屆金球獎「音樂與喜劇類最佳男主角獎」，也將是他的息影之作，因此導演特地在片中安排許多勞勃瑞福過去經典電影的「隱藏版彩蛋」，不但完美總結這位傳奇巨星的輝煌演藝生涯，更讓眼尖影迷體驗在片中挖寶的快感。

極具魅力又有演技實力的「好萊塢資深男神」勞勃瑞福在《老人與槍》中飾演取材真人真事的傳奇「紳士大盜」，該角色從15歲開始進出監獄，一生成功逃獄18次，並在70歲那年再度從聖昆丁州立監獄逃獄，甚至繼續犯下一連串讓人瞠目結舌的銀行搶案。

勞勃瑞福如此分析這個角色：「電影當中，銀行搶匪通常都是反派人物，他們總是做一些壞事。但這個故事最吸引我的地方，在於角色並非是刻板印象中的搶匪。他一生從來沒有開過槍，也沒有花過搶來的錢，他搶銀行只因為能從中感受快樂。他不斷被抓、然後不斷逃獄，但出獄後又繼續搶銀行，因為他很單純想一直做自己喜歡的事。我很能了解他的感受，我覺得這真是一個描寫搶匪有趣又獨特的視角。」

《老人與槍》不僅用嶄新而生動的方式，呈現犯罪、喜劇、警匪等廣受觀眾喜愛的元素，導演大衛羅利（David Lowery）更運用勞勃瑞福過去經典電影中的片段，例如《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）、《刺激》（The Sting）等片的經典元素，將這位傳奇巨星輝煌的演藝生涯和本片作出巧妙結合，值得眼尖影迷一一挖掘。

這部由好萊塢傳奇巨星勞勃瑞福演出的息影之作《老人與槍》，即將在1月25日於台灣正式上映。欲知本片最新消息，請上電影官方部落格與臉書粉絲團查詢。