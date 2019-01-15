中不放棄武力犯臺　蔡英文提「三個堅定」

（臺灣英文新聞／政治組 臺北報導）總統蔡英文今（15）日訪視花蓮國軍基地，並視察天弓飛彈的戰備部署情形。面對中國國家主席習近平在新年談話中再度表示不放棄武力犯臺，蔡總統表示臺灣秉持「三個堅定」因應變局。

蔡總統致詞時表示，兩岸關係在這段時間以來有些波動，尤其是對岸領導人在談話中，再次聲明了不放棄武力犯臺的企圖，確實對整個區域的和平穩定，造成了一定的衝擊。

蔡總統提及，即使外在環境變化，臺灣一樣會保持韌性以及穩健，「政府堅定守護中華民國臺灣的主權及安全，堅定維護我們民主自由的生活方式，並且堅定的往壯大臺灣的方向前進。」透過這三個堅定，臺灣將在變局中求穩、應變、進步。

蔡總統也表示，希望透過今日的視導行程， 讓國人看到我國國軍的兩個面向，首先是精實。她指出，在視察的過程中，看到國軍非常精實的戰訓整備，不分晝夜堅守崗位，隨時負擔國防戰備和災害防救的任務，「只要各位在軍中的每一天，都秉持以實建軍的原則，務實演練、確實修正，不做虛功，這就是我們精實戰力的來源。」

其次是實力。蔡總統指出，政府持續提升國軍的戰力，不只每一年都提升軍事預算，更要持續在國防自主及對外軍購上，提升部隊捍衛主權的戰力。此外，部隊的訓練方式也要更精進，用更科學、跟得上時代的方式來訓練，「新的一年， 我們要繼續強化自身的實力，因為這是我們守護國家安全，唯一的道路。」

最後，蔡總統強調，「總統就是國軍不變的靠山」，她將繼續支持國軍，一起守護國家。