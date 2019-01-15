​林向愷卸任　吳嘉沅出任悠遊卡投控董事長

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）悠遊卡投資控股公司董事長林向愷，日前宣布將請辭，以便照顧91歲高齡母親。悠遊卡投資控股公司於今(15)日上午召開股東大會，通過富璁建設開發董事長、同時也是台北市長柯文哲競選連任期間，擔任柯競辦財務監督委員會委員的吳嘉沅，接替董事會新一屆董事，隨後立即召開董事會推舉吳嘉沅為董事長。

由於悠遊卡投控是悠遊卡公司的母公司，持股100%，吳嘉沅是否循林向愷模式，同時出任悠遊卡投控與悠遊卡公司董座？悠遊卡公司表示，人事案須經公司董事會通過，但目前董事會開會時間未定。

根據悠遊卡投控公司提供的資料，現年59歲的吳嘉沅，畢業於國立台灣大學管理學院財務金融研究EMBA、美國賓夕凡尼亞大學都市計畫碩士。原本擔任悠遊卡投資控股股份有限公司董事，臺灣社會影響力研究院理事長，永豐銀行獨立董事。他同時也是富璁建設開發股份有限公司董事長、依斯楚互動娛樂股份有限公司總經理。

悠遊卡投資控股公司指出，新任董事長吳嘉沅過去三年擔任悠遊卡投資控投公司董事， 對業務已有相當程度的熟悉與參與， 並大力督促悠遊卡公司申請經營電子支付業務。

吳嘉沅表示， 感謝過去歷任董事長帶領悠遊卡公司跨越交通支付領域， 取得小額支付市場的龍頭領導地位。 悠遊卡公司將於金管會核准電子支付業務執照後， 正式開啟電子數位支付的元年，以虛實整合的競爭力， 面對多元的支付市場挑戰。

吳嘉沅董事長也表示，悠遊卡公司肩負的任務與一般營利事業不同， 在達成台北市政府無現金城市的願景下， 也需同時兼顧創造社會價值，照顧團隊及股東權益等使命， 他期待能提升悠遊卡公司治理、市民福祉、專業化經營等三大面向， 成為政府轉投資公司的標竿。

為了專心投入悠遊卡公司的經營， 吳嘉沅董事長已辭去其他董事長之職，他 目前擔任台灣社會影響力研究院理事長， 亦為英國社會價值國際聯盟之台灣代表理事， 近年致力於提升台灣企業對創造社會價值與落實公司治理之重視與實 踐。

經濟日報15日引述林向愷表示，他要照顧91歲的母親，無意續任，也不會出席主持今日股東會。

悠遊卡投控有11董二監，悠遊卡公司有21董四監，台北市政府是最大股東，合計持有約四成股權。