​林向愷卸任　吳嘉沅出任悠遊卡投控董事長

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）悠遊卡投資控股公司董事長林向愷，日前宣布將請辭，以便照顧91歲高齡母親。悠遊卡投資控股公司於今(15)日上午召開股東大會，通過富璁建設開發董事長、同時也是台北市長柯文哲競選連任期間，擔任柯競辦財務監督委員會委員的吳嘉沅，接替董事會新一屆董事，隨後立即召開董事會推舉吳嘉沅為董事長。
由於悠遊卡投控是悠遊卡公司的母公司，持股100%，吳嘉沅是否循林向愷模式，同時出任悠遊卡投控與悠遊卡公司董座？悠遊卡公司表示，人事案須經公司董事會通過，但目前董事會開會時間未定。
根據悠遊卡投控公司提供的資料，現年59歲的吳嘉沅，畢業於國立台灣大學管理學院財務金融研究EMBA、美國賓夕凡尼亞大學都市計畫碩士。原本擔任悠遊卡投資控股股份有限公司董事，臺灣社會影響力研究院理事長，永豐銀行獨立董事。他同時也是富璁建設開發股份有限公司董事長、依斯楚互動娛樂股份有限公司總經理。
悠遊卡投資控股公司指出，新任董事長吳嘉沅過去三年擔任悠遊卡投資控投公司董事，
吳嘉沅表示，
吳嘉沅董事長也表示，悠遊卡公司肩負的任務與一般營利事業不同，
為了專心投入悠遊卡公司的經營，
經濟日報15日引述林向愷表示，他要照顧91歲的母親，無意續任，也不會出席主持今日股東會。
悠遊卡投控有11董二監，悠遊卡公司有21董四監，台北市政府是最大股東，合計持有約四成股權。