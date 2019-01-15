一帶一路各地受挫！巴基斯坦將砍400建設計劃

(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)媒體報導，巴基斯坦政府決定，擱置中巴經濟走廊下的發電廠建設計劃。

印度《經濟時報》報導，巴基斯坦已派人向中國表示，該國預期發電量已足夠，對發電廠計劃，失去興趣，並要求中國將發電廠，從中巴經濟走廊計劃中刪除。

此外，根據報導，巴基斯坦官員還指出，該國政府已決定，取消400多個「出於政治目的」（politically motivated）的開發計劃，以免浪費公帑。

巴基斯坦近日開始加強戒備一帶一路計劃的原因，可能在於該計劃軍事意圖愈來愈明顯。

《紐約時報》介紹，巴基斯坦空軍和中國官員，已開始就中國建設軍機、武器、以及其他硬體設施的計劃，進行最後接觸。報導指出，雖然中國官方宣稱，一帶一路計劃，是單純的經濟計劃，完全和平，但從巴基斯坦的情況可見，中國的軍事意圖明顯。

根據報導，巴基斯坦由於恐怖分子橫行，且貪污腐敗嚴重，導致外國資金卻步，因此從一帶一路計劃在2013年開始後，該國便積極與其合作，建構中巴經濟走廊，引起部分巴基斯坦官員緊張，害怕國家主權會被中國吞掉。

《紐約時報》指出，其實中國對巴基斯坦進行的建設，多有戰略目的，例如興建瓜達爾港，除了能提供中國商品，快速進入阿拉伯海的通道，還可在國際局勢緊張時，避免美國和印度的海洋封鎖。

另外，報導介紹，巴基斯坦是唯一在軍事方面，使用中國北斗衛星導航系統的國家。報導分析，中國的目標，是讓一帶一路國家，停止使用美國的GPS系統，以免美國監視其軍事動向。

《紐約時報》報導，巴基斯坦參加了一帶一路後，債務便迅速累積，其中對中國的外債，就高達23億美元，且由於一帶一路仍在擴張，因此這個金額還預計持續爬升，有望來到62億美元。

對此，根據報導，國際社會也感到相當緊張，例如國際貨幣組織，便已向巴基斯坦警告，想要接受紓困計劃，就必須全面揭露積欠中國的債務。但中國方面立刻對此表達不滿，要求中巴經濟走廊交易内容，必須維持秘密，並承諾將以雙邊貸款的方式，協助拯救巴基斯坦的財政狀況。

另外，一帶一路分配面問題，也是招惹民衆不滿的重要因素。

英語雜誌《日經亞洲評論》報導，巴基斯坦在中巴經濟走廊機構下，接受中國大量一帶一路投資，但南部的俾路支省（Balochistan），最近開始對其資金分配機會，表達不滿。

根據報導，俾路支省議會已要求巴基斯坦中央政府和中國，揭露雙邊就該省瓜達爾（Gwadar）港建設計劃，達成的協定内容。

報導説明，俾路支省内閣成員先前得知，他們在瓜達爾港建設計劃中，只能得到些微的利益，讓他們對中巴經濟走廊的批評愈來愈高。

根據《日經亞洲評論》，俾路支省總理還宣佈，不會再允許土地所有權，被轉移到外國公司手上，因此日後外資只能採取定期租賃的方式，使用土地。報導説明，這是為了阻擋中國公司的購地行動。

另外，報導介紹，俾路支省政府還宣佈，拒絕批准瓜達爾港電廠興建計劃，讓中國公司相當著急，甚至威脅退出建設計劃。

最後，雙方終於達成共識，俾路支省官員宣佈，會在2022年完成電廠，但這仍意味著中國公司會有最短3年時間，無電可用。

《日經亞洲評論》報導，中國宣佈，會對巴基斯坦赴中留學生，提供獎學金援助，並給予該國社會發展基金，而俾路支省總理立刻回應，該省會拿走一半的資金。

一位學者告訴《日經亞洲評論》，包含俾路支省在内的巴基斯坦許多偏遠地區，都相當擔心自己無法在中巴經濟走廊架構下得利。

我們去（2018）年7月曾經報導，《華爾街日報》介紹資深官員説法，表示巴基斯坦的經濟危機，會在今（2018）年秋天爆發，但實際上巴基斯坦目前似乎還沒有出現明顯經濟危機。不過，這個世界上沒有不用還的債務，因此巴基斯坦的經濟情況，仍值得我們注意。