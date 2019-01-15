七里共讀站成立　師生與社區居民學習不設限

（台灣英文新聞）新北市新店區大豐國小「書悅七里」 社區共讀站14日在悠揚絲竹管弦樂聲中，由李校長與羅明才立委、 新店區議員、里長們及教育局代表熱鬧剪綵正式啟用。

為了實踐在地樂活的城市發展願景，新北市 教育局表示自100年至107年止， 已補助全市239所國中小完成圖書館改造， 營造優質的閱讀學習環境，並鼓勵學校積極向教育部國教署申請「 社區共讀站」專案計畫， 今天落成的大豐國小社區共讀站即為107年度完工的學校之一。

李校長指出坐擁台灣原生樹種~七里香的大豐國小， 社區共讀站正以此樹為命名依據， 一來讓更多社區民眾與親師生認知、愛護台灣原生樹種； 二來讓社區共讀站的資源共享理念得以傳遞，共讀站位處校門口， 相當便民，更擁有高達六百本以上的書籍， 讓校園親師生以及社區民眾得以交換所需閱讀之書籍、雜誌， 家長會亦會不定期辦理「假日電影院」，提昇市民多元閱讀的風氣。

而今日的剪綵活動也安排了一場精彩的雙語閱讀教學活動， 由2位外師帶領孩子們在新落成的社區共讀站進行英語書籍的閱讀活 動，教育局表示， 新北市除了透過閱讀教育來深耕孩子的基礎學習能力外， 也非常重視雙語教育的推動，期待透過多元語言能力的培養， 厚植孩子與國際競合的學習素養。 教育局自103年起即陸續建置雙語實驗課程學校， 並引入外語師資規劃實施雙語實驗課程融入CLIL( Content Language Integrated Learning)理念試辦跨領域課程之英語教學， 鼓勵各校依校本特色發展不同的雙語實驗課程領域， 大豐國小即本市雙語實驗課程學校之一， 今日的閱讀教學活動即為該校實驗發展的雙語課程內容之一， 讓孩子在優質的閱讀環境中進行跨領域的學習，藉以深化學習效果， 為我國未來跨域人才的需求奠定穩固的基礎。