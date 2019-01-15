畫作透露團圓想望 水腦症「劉劉」獲帕拉林美術世界盃肯定

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合外電報導）罹患水腦症的台灣身障人士「劉劉」，去年以一件畫作榮獲日本帕拉林美術世界盃台灣區第一名，儘管智能停留在孩童階段，其作品卻呈現了對家人團圓的深切渴望。

由日本舉辦的帕拉林美術世界盃（Paralym Art World Cup），旨在讓世界各地的身障人士得以展現美術才華，2018年主題為「節日」，台灣得獎者劉劉以「新年爆竹」獲得肯定。

《自由時報》報導，今年30歲的劉劉，獲新竹縣重度身障之家拙茁家園所收容，他幼時即失去雙親，罹患水腦症的他，行動不便，卻熱愛繪畫。由於兩名兄長也都有智能障礙，由其他機構照顧，往年家人難得團聚，唯有過年時才有機會一圓天倫樂，他便以炮竹作為創作主題，描繪出熱鬧的過年情境。

據報導，劉劉的指導老師高燈立對他讚譽有加。他表示劉劉學畫相當認真投入，在引導他創作的過程，發現他的表達能力隨著畫功一起進步，對此感到欣慰。

《聯合報》引述拙茁家園主任王瓊如說法，拙茁屬天主教機構，三分之二的孩子來自父母雙亡、低收入或單親家庭。拙茁的孩子平均智能僅三、四歲左右，為了讓慢飛天使的潛能得以激發，拙茁家園安排了繪畫、音樂、種菜等課程。去年則幸運獲得善心企業贊助，讓劉劉等孩子之作品能帕拉林美術世界杯比賽。

劉劉得獎作品「新年爆竹」（圖／拙茁家園臉書）