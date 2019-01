感謝311震災馳援　日團體贈2萬繪本予臺學童

(臺灣英文新聞/藝文組 臺北報導)為感念臺灣民眾對日本311震災災後重建的大力協助,日本非營利團體「XYZ」致贈2萬3,000本繪本給全臺灣小學一年級班級,盼透過繪本三語並列及豐富內容,促進學童認識世界不同文化及語言的多元性。

教育部國際及兩岸教育司長畢祖安昨(14)日代表接受「XYZ」(Cross Wise)副理事長橫井麻里致贈的2萬3,000本繪本,並表示教育部一向鼓勵學生養成閱讀習慣,特別感謝「XYZ」的跨國善舉,繪本內容清楚簡明,情節生動有趣,透過不同動物的特性與生活方式,傳達大家都住在同一個地球上,應該同心協力、相親相愛、愛護地球,寓意深刻。

橫井麻里則表示,「XYZ」為感謝各國在日本311大震災中所提供的救援和協助,同時落實企業社會責任,展開「HEART HEART」計畫。而為感念臺灣全體民眾對日本311震災災後重建的大力協助,此次贈書數量超過兩萬本,是目前獲贈冊數最多的國家。

「XYZ」贈與學童的繪本名為《攜手相伴 你不孤單》(You are the only one, but never a lonely one),內容以中、英、日三語對照並列,中文部分標有注音符號讓學童方便閱讀。

► 繪本《攜手相伴 你不孤單》(翻攝自「XYZ」網站 http://xyz.or.jp/en/picture-book-01/)

對此,畢祖安也指出,希望能引發學童學習外語的好奇心,更盼學童們能夠透過繪本內容拓展視野,促進孩童認識世界各種不同文化的多元性。

根據教育部,「XYZ」由日本「ZYXYZ」公司創辦人橫井惠子所創立,日本著名大企業及暢銷商品之命名多出自於該公司,而「HEART HEART」計畫持續贈送童書繪本給世界各國學童,主要對象為小學、圖書館、孤兒院、身心障礙照護機構等。

此次贈書預計將於今度下學期起陸續發送至全臺各小學。

參與贈書儀式的日本臺灣交流協會文化新聞部長松原一樹也特別感謝教育部長期支持臺灣與日本間的各項教育交流計畫,期盼未來持續建立更多元的交流機會。