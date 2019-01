(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)全球暖化速度快得令人心驚,新研究顯示,今日南極冰床消融之速度,竟是1980年代的6倍。

《美聯社》報導,科學家藉空拍照、衛星測量及電腦模組,追蹤南極大陸176個獨立盆地自1979年以來的融冰速度。結果發現,人為造成的氣候變遷,致使

冰層急遽消失。2009年至今,南極每年有近2,780億噸冰體融化殆盡,然而在1980年代,每年融冰量為440億噸。與去年一項研究相較,最近的融冰速度又快了15%。

研究主筆人、加州大學爾灣分校學者Eric Rignot指出,本次衛星測量研究特別在於,以往被視為冰層狀況較穩定的東南極冰蓋(East Antarctica),今次研究竟也發現每年融冰量高達560噸。

西南極冰蓋(Wet Antarctica)與南極半島(Antarctica Peninsula)占了整個南極地區融冰量之4/5,東南極冰蓋的消融則增加了未來一百年海平面上升3公尺之風險。

研究14日發表於美國國家科學院院刊(Proceedings of the National Academy of Sciences)。