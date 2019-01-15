(台灣英文新聞 吳東文/綜合外電報導)日本《朝日新聞》周（13）日頭版頭條報導，日本資方團體「經團聯」（経団連）似乎遭到中國網軍APT10攻擊，背後可能是中國政府在主導。

《台灣英文新聞》去（2018）年12月21日曾報導，美國司法部和FBI召開聯合記者會，介紹中國駭客集團APT10，從2006年開始，便積極攻擊美國和其他國家的企業及政府機構。

美國司法部和FBI當時指控，APT10的兩位成員，涉嫌與中國情治單位國家安全部合作，竊取企業最新關鍵技術，而予以起訴。

美國司法部介紹APT10偷竊大量資料，包含航太、能源、生物科技、以及製造業，並指控中國政府明明在三年前，誓言不會進行駭客攻擊，偷竊企業機密，但他們似乎未能遵守承諾。

美國司法部和FBI補充，中國在產業戰略「中國製造2025」中指出的10個領域，特別容易有美國企業的機密被偷，因此將加強相關保護措施。

《朝日新聞》得手内部文件，發現「經團聯」竟然也遭到APT10攻擊。文件顯示，2014年7月，「經團聯」負責日中經濟合作的員工，打開一封看似正常的電子郵件後，電腦就遭病毒入侵。兩天後，中國駭客透過漏洞，安插遠距離操作型病毒，並持續擴散到其他電腦和伺服器。

根據報導，「經團聯」確認相關檔案有被瀏覽侵入的痕跡，但不確定有無資訊被盜走。目前東京警方已展開調查。

近日中國駭客持續加強對外界攻擊，例如日前印度《經濟時報》報導，中國駭客僞裝成義大利米蘭Tecnimont公司的CEO，並向其印度分公司寄信，稱有一宗「秘密」且「高度機密」的中國收購案要處理。

根據報導引述警方文件，多位中國駭客扮演多重角色，例如CEO、律師、以及其他高層人員，成功説服印度分公司高層，由於法規理由，公司必須透過印度匯錢。

不過，根據報導，公司方面在第三次匯錢後，剛好總公司董事長到訪印度，才讓員工發現這一切只是一場騙局，但他們已經損失1860億美元，因此印度分公司幾位高層遭開除。

《經濟時報》報導，中國駭客的信件，除了電子郵件地址外，連文筆風格都模仿的惟妙惟肖，專家也提醒，駭客常常透過惡意程式，取得公司内部信件，並進行詳細研究，以模仿書寫風格。 不過，目前尚不清楚本次駭客攻擊，是否也與APT10有關。

當然，台灣也注意到了中國的資安威脅。《台灣英文新聞》昨（14）日報導，今日中午起，工研院在辦公場所全面禁用華為手機、電腦等產品，以維護資訊安全。

朝日新聞：中國網軍疑攻擊日本資方團體「經團聯」