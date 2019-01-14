【開第一槍】工研院防資安風險 15日中午起內網不支援華為產品

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中國資訊大廠華為因資安問題遭多國禁用相關設備。台灣工研院今開第一槍，宣布禁用華為產品，不過卻經歷一番轉折。

工研院今（14)日下午3點半原本公告，「明(15)日中午起，在工研院辦公場所全面禁止使用華為手機、電腦等。」但傍晚公告急轉彎改為「若是使用華為手機，將無法使用工研院的無線內部網路，以避免產生洩密等潛在資安風險。」

據悉是因原本發出的臨時公告引起內部議論，加上媒體也得知消息，紛紛查詢。工研院因而緊急會商，變更公告。

根據《蘋果》報導，工研院在晚間6點57分發給全院同仁的最新通知指出:

工研院為國家科技研發單位，許多研發內容涉及機密，為維護資訊安全，遵循政府政策，若是使用華為手機將無法使用工研院的無線內部網路。

自由報導，去年(2018)12月12日，國安會秘書長李大維於立法院司法及法制委員會接受質詢時表示，2019年1月1日起實施資安管理法，對於八大關鍵基礎設施，將完全禁止使用中國的資訊設備、軟體、服務。但目前為止還沒有部會或機關，明文禁止在辦公場所全面禁用華為手機、電腦等，工研院可說是率先公告禁用。

蘋果引述工研院表示，資安即國安，這項做法將會使華為手機無法使用內部的Wi-Fi，主要是避免洩密。而今日工研院宣布禁用華為，市場解讀政府有意為研發創新架設防火牆。

報導另引述電信龍頭中華電信今表示，從以前基地台就沒有使用華為產品，無論3G、4G都是，而5G也要到2020年才發執照，目前看來不會因華為影響5G時程。