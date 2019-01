外籍人士評全球宜居城市　台北生活品質奪冠

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)全球最大旅外人士網站InterNations,最近公布2018旅外人士宜居城市評比(InternNations' Expat City Ranking) ,台北在都市生活品質項目名列第一,其他項目也拿下前五名的好成績。

這項評比是在去年(2018)接近年底時公布,72個城市當中,​台北名列第一 。二至五名依序是新加坡、巴林首都麥納瑪(Manama)、胡志明市以及曼谷。

該報告相當推崇台北市,因為台北市的方便性、生活費用、醫療品質乃至交通和個人安全,都是其他城市比不上的。受訪者幾乎都沒有負面評價。一名英國旅台人士還說「台北比起香港或紐約,更讓人覺得放鬆、壓力也小。」

外交部推特今(14)日po文,對於台北在InterNations調查中的優異表現,感到驕傲!

Wow! #Taipei debuts No. 1 in the latest #Expat City Ranking by @InterNationsorg. Top 5 finishes in all categories & 1st for quality of urban living make the metropolis a great place to live, work & play. #Taiwan also outperformed, coming 2nd out of 68 countries & territories. https://t.co/5SnMXXCoXY