外籍人士評全球宜居城市　台北生活品質奪冠

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）全球最大旅外人士網站InterNations，最近公布2018旅外人士宜居城市評比(InternNations' Expat City Ranking) ，台北在都市生活品質項目名列第一，其他項目也拿下前五名的好成績。

這項評比是在去年(2018)接近年底時公布，72個城市當中，​台北名列第一 。二至五名依序是新加坡、巴林首都麥納瑪（Ｍanama)、胡志明市以及曼谷。

該報告相當推崇台北市，因為台北市的方便性、生活費用、醫療品質乃至交通和個人安全，都是其他城市比不上的。受訪者幾乎都沒有負面評價。一名英國旅台人士還說「台北比起香港或紐約，更讓人覺得放鬆、壓力也小。」

外交部推特今(14)日po文，對於台北在InterNations調查中的優異表現，感到驕傲！